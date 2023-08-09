Sudah Membaik, Bagas Maulana Masih Dijadwalkan Main di BWF World Championships 2023

JAKARTA - Bagas Maulana mengungkapkan kondisi cederanya sudah membaik. Sejauh ini, ia bersama tandemnya Muhammad Shohibul Fikri masih dijadwalkan main di turnamen BWF World Championships 2023 atau Kejuaraan Dunia 2023.

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri menjadi salah satu dari empat pasangan ganda putra Indonesia yang mendapat tiket lolos ke BWF World Championships 2023. Turnamen tahunan tersebut akan berlangsung di Copenhagen, Denmark pada 21-27 Agustus 2023.

Namun, beberapa pekan lalu, Bagas Maulana sempat mengalami cedera di bagian pangkal paha hingga harus memutuskan absen di Australia Open 2023. Kala itu, cedera Bagas didapat saat tampil di Japan Open 2023 atau satu pekan sebelum gelaran Australia Open 2023.

"Cederanya itu kerasa pas pertandingan babak pertama pas lawan Man Wei Chong/Kai Wun Tee (Malaysia) itu udah langsung sakit. Dikiranya sakit biasa terus pas lawan Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia di babak kedua) bener-bener enggak bisa main, bener-bener sakit banget," ujar Bagas Maulana kepada MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu (9/8/2023).

Meski begitu, setelah dua pekan berlalu, Bagas mengaku kondisinya sudah jauh membaik. Bahkan dalam sesi latihan hari ini, ia terlihat sudah bisa melakukan smash dan gerakan-gerakan normal. Karena itu, ia bersama Muhammad Shohibul Fikri tetap dijadwalkan akan berangkat ke Copenhagen, Denmark pada pekan depan.

"Sudah membaik jauh. Jauh banget pas dari Jepang itu kan sakit banget enggak bisa diapa-apain Sekarang sudah benar-benar bisa main seperti biasa, cuma masih ada gerakan yang tidak bisa, cuma itu bukan masalah besar buat saya," terang Bagas.