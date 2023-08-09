Gregoria Mariska Kegirangan Dapat Sanjungan dari Chen Yufei: Jadi Motivasi untuk Saya

GREGORIA Mariska Tunjung kegirangan dapat sanjungan dari Chen Yufei. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia itu menjadikannya sebagai motivasi untuk mencapai target.

Chen Yufei memberi pujian kepada Gregoria. Pebulu tangkis asal China itu menyebut pemain berusia 23 tahun itu telah menunjukkan performa gemilang.

Selain itu, pemain ranking tiga dunia itu menilai Gregoria punya bakat yang besar untuk masuk jajaran Big Four alias empat pemain terbaik dunia saat ini yang dihuni dirinya, Akane Yamaguchi (Jepang), Tai Tzu Ying (Taiwan) dan An Se Young (Korea Selatan).

Gregoria pun merasa begitu senang dipuji Chen Yufei. Apalagi, pebulu tangkis 25 tahun itu memang idolanya.

"Seneng sih, pastinya karena dia adalah salah satu pemain yang aku idolakan juga. Usia kita nggak terlalu jauh, tapi prestasi dia udah cukup banyak yang diraih sampai sekarang gini," kata Gregoria kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, pada Rabu (9/8/2023).