Batal Debut Bareng Kevin Sanjaya di Medan, Ini Kata Rahmat Hidayat

Rahmat Hidayat kemungkinan bakal debut bersama Kevin Sanjaya pada November mendatang (Foto: PBSI)

JAKARTA - Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat, menanggapi komentar netizen tentang batalnya debut dengan Kevin Sanjaya di Indonesia International Challenge dan Indonesia Masters I 2023 Super 100 di Medan. Rahmat meminta kepada netizen untuk sabar menantikan debut mereka.

Sebagaimana diketahui, Kevin/Rahmat dipastikan batal tampil di Indonesia International Challenge dan Indonesia Masters I 2023 Super 100. Semula kedua ajang tersebut akan menjadi debut yang akan dimulai pada akhir Agustus ini.

"Enggak jadi (main di Medan), ditarik dari sana," ungkap Rahmat kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu (9/8/2023).

"Pertama karena persiapannya kurang. Kedua, kalau kita main di sana dan juara pun poinnya kecil jadi pengennya nanti main di level turnamen yang lebih tinggi," lanjutnya.

Hal ini membuat netizen banyak yang merasa kecewa karena seharusnya Kevin/Rahmat tidak perlu untuk menarik diri dari turnamen kecil. Namun, Rahmat menegaskan bahwa ia dan Kevin akan segera debut dan meminta para penggemar untuk bersabar.

"Sebenernya tungguin aja, pasti kita debut," tegas pemain berusia 20 tahun tersebut.