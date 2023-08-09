Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Batal Debut Bareng Kevin Sanjaya di Medan, Ini Kata Rahmat Hidayat

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |19:14 WIB
Batal Debut Bareng Kevin Sanjaya di Medan, Ini Kata Rahmat Hidayat
Rahmat Hidayat kemungkinan bakal debut bersama Kevin Sanjaya pada November mendatang (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat, menanggapi komentar netizen tentang batalnya debut dengan Kevin Sanjaya di Indonesia International Challenge dan Indonesia Masters I 2023 Super 100 di Medan. Rahmat meminta kepada netizen untuk sabar menantikan debut mereka.

Sebagaimana diketahui, Kevin/Rahmat dipastikan batal tampil di Indonesia International Challenge dan Indonesia Masters I 2023 Super 100. Semula kedua ajang tersebut akan menjadi debut yang akan dimulai pada akhir Agustus ini.

"Enggak jadi (main di Medan), ditarik dari sana," ungkap Rahmat kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu (9/8/2023).

"Pertama karena persiapannya kurang. Kedua, kalau kita main di sana dan juara pun poinnya kecil jadi pengennya nanti main di level turnamen yang lebih tinggi," lanjutnya.

Hal ini membuat netizen banyak yang merasa kecewa karena seharusnya Kevin/Rahmat tidak perlu untuk menarik diri dari turnamen kecil. Namun, Rahmat menegaskan bahwa ia dan Kevin akan segera debut dan meminta para penggemar untuk bersabar.

"Sebenernya tungguin aja, pasti kita debut," tegas pemain berusia 20 tahun tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement