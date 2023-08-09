Sehari Sebelum Ditinggal sang Ibunda yang Meninggal Dunia, Anthony Ginting Unggah Foto Bareng sang Ibu

JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, tengah berduka. Sang ibunda tercinta, baru saja tutup usia pada Rabu (9/8/2023).

Sehari sebelum kepergian sang ibu, Anthony Ginting mengunggah foto bareng akun Instagram pribadinya @sinisukanthony. Foto tersebut memperlihatkan betapa kedekatan Anthony dengan ibu tercinta.

Ginting memang diketahui sangat dekat dengan ibunya. Momen Indonesia Open 2023 kemarin mungkin jadi yang paling emosional bagi pemain jebolan PB SGS Bandung tersebut.

Kala itu Ginting sampai meneteskan air mata ketika menjawab pertanyaan media terkait kondisi sang ibu yang tengah sakit. Sang ibu Lucia Sriati memang diketahui sedang sakit selama beberapa waktu terakhir.

Pada Juni lalu, mendiang hadir di Istora, Senayan, untuk mendukung anaknya meski harus menggunakan kursi roda. Sayangnya, Ginting belum bisa memberikan yang terbaik pada pertandingan kontra Viktor Axelsen, Minggu 18 Juni 2023 lalu.