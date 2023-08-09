Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Sehari Sebelum Ditinggal sang Ibunda yang Meninggal Dunia, Anthony Ginting Unggah Foto Bareng sang Ibu

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |17:27 WIB
Sehari Sebelum Ditinggal sang Ibunda yang Meninggal Dunia, Anthony Ginting Unggah Foto Bareng sang Ibu
Unggahan foto Anthony Ginting di Instagram pribadinya (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, tengah berduka. Sang ibunda tercinta, baru saja tutup usia pada Rabu (9/8/2023).

Sehari sebelum kepergian sang ibu, Anthony Ginting mengunggah foto bareng akun Instagram pribadinya @sinisukanthony. Foto tersebut memperlihatkan betapa kedekatan Anthony dengan ibu tercinta.

Ginting memang diketahui sangat dekat dengan ibunya. Momen Indonesia Open 2023 kemarin mungkin jadi yang paling emosional bagi pemain jebolan PB SGS Bandung tersebut.

Kala itu Ginting sampai meneteskan air mata ketika menjawab pertanyaan media terkait kondisi sang ibu yang tengah sakit. Sang ibu Lucia Sriati memang diketahui sedang sakit selama beberapa waktu terakhir.

Pada Juni lalu, mendiang hadir di Istora, Senayan, untuk mendukung anaknya meski harus menggunakan kursi roda. Sayangnya, Ginting belum bisa memberikan yang terbaik pada pertandingan kontra Viktor Axelsen, Minggu 18 Juni 2023 lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement