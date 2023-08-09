Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Mengenal Anastasia Niken, Adik Anthony Sinisuka Ginting yang Jarang Disorot

Hafid Fuad , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |17:01 WIB
Anastasia Niken, adik dari Anthony Ginting yang jarang disorot (Foto: Instagram/anastasianiken_)
MARI mengenal Anastasia Niken, yang merupakan adik dari pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting.  Dirinya tidak ingin diekspos seperti halnya sang kakak.

Rasa penasaran netizen kian bertambah karena saat ini keluarga atlet bulu tangkis Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, sedang berduka cita. Sang ibu, Lucia Sriati, dikonfirmasi meninggal dunia pada Rabu (9/8/2023). Tentu saja Anthony Ginting merasakan kesedihan seperti yang dirasakan adiknya Anastasia Niken.

Anthony Ginting

Keluarga Anthony Sinisuka Ginting diketahui akrab dan solid. Meskipun Anthony Ginting memiliki berbagai prestasi dunia dan memiliki banyak penggemar, keluarganya tidak silau untuk ikut terkenal.

Bila melansir dari akun Instagram @anastasianiken_, Rabu (9/8/2023) dapat terlihat dirinya hanya fokus pada berbagai aktivitasnya. Salah satu yang paling menonjol adalah hobinya dalam fotografi dan traveling.

Terlihat dia membagikan berbagai foto perjalanannya di berbagai kota Indonesia hingga melancong ke berbagai negara. Salah satu yang paling menonjol adalah sebuah video pendek yang diambil saat dirinya berkunjung ke Suku Asmat, Papua.

Dalam unggahan di bulan Juni tahun 2023 tersebut dia berbagi tulisan, "lyooo, kata ini bakal selalu terngiang di telingaku hingga bertahun-tahun nanti. Begitu banyak yang sudah kulihat dan kurasakan. Semua hal-hal yang tidak pernah kuduga untuk dilakukan dalam hidup ini dan kini menjadi sebuah inspirasi besar. Sangat mencintai setiap menit di sana, semua orang, senyum lebarnya, dan pemandangan yang indah. Aku tidak bisa meminta lebih dari ini,” tulisnya.

Halaman:
1 2
