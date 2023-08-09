Ibunda Meninggal Dunia, Anthony Ginting Dikuatkan Kekasih Tercinta

KABAR duka datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Ibunda dari tunggal putra terbaik Tanah Air, Anthony Sinisuka Ginting, Lucia Sriati dikabarkan meninggal dunia pada Rabu (9/8/2023).

Ungkapan duka cita pun terus dialamatka untuk Ginting di media sosial. Tidak terkecuali dari sang kekasih, Mitzi Abigial Purnama.

Melalui akun Instagram pribadinya, dara cantik kelahiran Jakarta 19 Februari 1996 itu memposting insta story berupa foto kebersamaan Anthony Ginting dengan ibunda tercinta.

"Istirahatlah dengan tenang, jiwa yang cantik,” tulis Mitzi di Instagram-nya, @mitziabigail.

Kabar meninggalnya ibu dari Anthony Ginting juga diumumkan PBSI di Instagram resmi mereka, @badminton.ina, pada Rabu (9/8/2023). Belum diketahui penyebab meninggalnya ibunda Ginting, tetapi beliau memang sedang sakit dalam beberapa waktu terakhir.