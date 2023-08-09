Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fabio Quartararo Desak Yamaha Tingkatkan Performa Mesin di MotoGP 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |17:47 WIB
Fabio Quartararo Desak Yamaha Tingkatkan Performa Mesin di MotoGP 2023
Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo (Foto: MotoGP)
A
A
A

ANDORRA – Fabio Quartararo mendesak Yamaha segera menyelesaikan pekerjaan rumah mereka untuk meningkatkan performa mesin. Quartararo meminta pabrikan asal Jepang itu bisa segera mengambil langkah nyata untuk membuat motor mereka kembali kompetitif di MotoGP 2023 ini.

El Diablo -sapaan Quartararo- hanya mampu start dari posisi paling belakang di MotoGP Inggris 2023. Dia pun finis di urutan 21 dari 22 pembalap yang ada dalam sprint di Sirkuit Silverstone.

Lalu, bintang asal Prancis itu mampu tampil lebih baik dan bisa saja finis di urutan 10 besar jika tak bertabrakan dengan Luca Marini tiga lap jelang finis yang membuatnya akhirnya berakhir di posisi 15. Peningkatan performanya itu bisa terjadi karena penggunaan panel baru yang digunakannya.

Kendati demikian, juara MotoGP 2021 itu menilai yang perlu dibenahi oleh Yamaha adalah mesin motor M1 2023-nya. Sebab menurutnya, itu adalah hal paling utama yang akan digunakan sepanjang musim, sedangkan bagian lainnya bisa ditingkatkan dalam waktu tertentu.

“Bagi saya, hal pertama yang sangat jelas dan sejauh ini perlu ditingkatkan adalah mesinnya. Mungkin orang akan berkata, 'Ya, tapi jika Anda melihat kecepatan tertinggi, Anda tidak terlalu jauh.' Tetapi pada hari Minggu mereka dengan mudah menyusul saya,” kata Quartararo dilansir dari Speedweek, Rabu (9/8/2023).

Halaman:
1 2
