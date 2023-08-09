FIBA World Cup 2023: Tiket Laga Prancis vs Kanada Sold Out, Indonesia Arena Dijamin Penuh!

JAKARTA - Tiket laga penyisihan grup FIBA World Cup 2023 antara Timnas Basket Prancis vs Timnas Basket Kanada ternyata sudah sold out alias ludes. Hal itu disampaikan Direktur Komunikasi LOC Panitia Lokal FIBA World Cup 2023, Yudha Permana, Selasa 8 Agustus 2023.

FIBA World Cup 2023 tinggal menghitung hari lagi. Indonesia menjadi tuan rumah untuk dua laga penyisihan Grup G dan H. Seluruh pertandingan akan digelar di arena yang baru selesai dibangun, Indonesia Arena, Senayan, Gelora Bung Karno (GBK).

Salah satu laga big match yang ditunggu-tunggu para pencinta basket Tanah Air adalah duel antara Prancis dan Kanada di Grup H. Pertandingan itu akan berlangsung pada Jumat 25 Agustus pukul 20.30 WIB di Indonesia Arena. Menurut Yudha, tiket laga itu sudah ludes!

"(Laga Prancis vs Kanada) sudah sold out," ucap Yudha kepada awak media, temrasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip pada Rabu (9/8/2023).

"Yang masih jadi tantangan bagi kami ialah game-game lainnya. Kita tak khawatir untuk game babak keduanya, karena akan banyak peminatnya. Akan tetapi, babak klasemen ini masih ada beberapa pertandingan yang penonton kurang tertarik," lanjutnya.

Atas hal tersebut, Yudha mengatakan pihaknya akan berusaha untuk membuat beberapa paket bagi penonton agar minat menonton pertandingan lainnya lebih maksimal. Selain Prancis dan Kanada, terdapat enam negara lain yang akan berlaga di Indonesia Arena, termasuk Spanyol, Brasil, dan Latvia.