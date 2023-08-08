Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Vietnam Kehilangan sang Kapten di SEA V League 2023 Seri II, Timnas Voli Putri Indonesia Diuntungkan

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |18:46 WIB
Vietnam Kehilangan sang Kapten di SEA V League 2023 Seri II, Timnas Voli Putri Indonesia Diuntungkan
Timnas Voli Putri Indonesia siap beraksi di SEA V League seri II. (Foto: Instagram/bandungbjbtandamataofficial)
A
A
A

CHIANG MAI – Ada kabar baik untuk Tim Nasional (Timnas) Voli Putri Indonesia jelang SEA V League 2023 seri II. Pasalnya pemain terpenting di skuad Vietnam, yakni Tran Thi Than Thuy dipastikan absen mengikuti seri kedua yang digelar di Chiang Mai, Thailand pada 11-13 Agustus 2023 mendatang.

Ya, pevoli yang akrab disapa 4T ini diketahui tak masuk dalam skuad yang dibawa Nguyen Tuan Kiet dalam skuad Vietnam untuk SEA V League 2023 seri II. Tentunyah al tersebut menjadi kabar baik untuk Timnas Voli Putri Indonesia agar bisa bersaing di SEA V League 2023 seri II.

Tran Thi Than Thuy pun dikabarkan absen karena mengalami masalah kebugaran. 4T dilaporkan menderita rasa nyeri di bagian tumitnya sejak dua minggu lalu.

Tanda-tanda cedera tersebut mulai terlihat saat dirinya tampil melawan Thailand pekan lalu. Performa 4T tampak tidak ganas seperti saat melawan Filipina dan Indonesia sebelumnya.

Timnas Voli Putri Indonesia

"Thanh Thuy menunjukkan tanda-tanda kelebihan beban dan nyeri tumit 2 minggu lalu, ini juga alasan mengapa tim pelatih tidak mengizinkan Thuy dan atlet utama menghadiri tahap kedua SEA V.League," ujar sang pelatih, Nguyen Tuan Kiet, dipetik dari Webthethao.vn, Selasa (8/8/2023).

"Kami perlu mengatur waktu agar atlet memiliki waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/13/43/2863621/sea-v-league-2023-seri-ii-eko-waluyo-ungkap-kunci-kemenangan-timnas-voli-putri-indonesia-atas-filipina-Blh8MMOrIj.jpeg
SEA V League 2023 Seri II: Eko Waluyo Ungkap Kunci Kemenangan Timnas Voli Putri Indonesia atas Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/13/43/2863562/hasil-sea-v-league-2023-seri-ii-sikat-filipina-timnas-voli-putri-indonesia-huni-posisi-3-iKfPXphq7O.jpg
Hasil SEA V League 2023 Seri II: Sikat Filipina, Timnas Voli Putri Indonesia Huni Posisi 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/12/43/2863151/hasil-sea-v-league-2023-seri-ii-disikat-thailand-0-3-timnas-voli-putri-indonesia-melorot-ke-dasar-klasemen-9jvot3AdRu.jpg
Hasil SEA V League 2023 Seri II: Disikat Thailand 0-3, Timnas Voli Putri Indonesia Melorot ke Dasar Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/43/2862814/sea-v-league-2023-seri-ii-eko-waluyo-tak-menduga-timnas-voli-putri-indonesia-ditundukkan-vietnam-b6v9aswVFc.jpeg
SEA V League 2023 Seri II: Eko Waluyo Tak Menduga Timnas Voli Putri Indonesia Ditundukkan Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/43/2862647/hasil-sea-v-league-2023-seri-ii-timnas-voli-putri-indonesia-takluk-0-3-dari-vietnam-di-laga-pembuka-X2uj28kLH0.jpg
Hasil SEA V League 2023 Seri II: Timnas Voli Putri Indonesia Takluk 0-3 dari Vietnam di Laga Pembuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/40/2859094/eko-waluyo-beber-kunci-kemenangan-indonesia-atas-filipina-di-hari-terakhir-sea-v-league-2023-GUvI344UQz.jpg
Eko Waluyo Beber Kunci Kemenangan Indonesia atas Filipina di Hari Terakhir SEA V League 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement