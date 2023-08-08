Vietnam Kehilangan sang Kapten di SEA V League 2023 Seri II, Timnas Voli Putri Indonesia Diuntungkan

Timnas Voli Putri Indonesia siap beraksi di SEA V League seri II. (Foto: Instagram/bandungbjbtandamataofficial)

CHIANG MAI – Ada kabar baik untuk Tim Nasional (Timnas) Voli Putri Indonesia jelang SEA V League 2023 seri II. Pasalnya pemain terpenting di skuad Vietnam, yakni Tran Thi Than Thuy dipastikan absen mengikuti seri kedua yang digelar di Chiang Mai, Thailand pada 11-13 Agustus 2023 mendatang.

Ya, pevoli yang akrab disapa 4T ini diketahui tak masuk dalam skuad yang dibawa Nguyen Tuan Kiet dalam skuad Vietnam untuk SEA V League 2023 seri II. Tentunyah al tersebut menjadi kabar baik untuk Timnas Voli Putri Indonesia agar bisa bersaing di SEA V League 2023 seri II.

Tran Thi Than Thuy pun dikabarkan absen karena mengalami masalah kebugaran. 4T dilaporkan menderita rasa nyeri di bagian tumitnya sejak dua minggu lalu.

Tanda-tanda cedera tersebut mulai terlihat saat dirinya tampil melawan Thailand pekan lalu. Performa 4T tampak tidak ganas seperti saat melawan Filipina dan Indonesia sebelumnya.

"Thanh Thuy menunjukkan tanda-tanda kelebihan beban dan nyeri tumit 2 minggu lalu, ini juga alasan mengapa tim pelatih tidak mengizinkan Thuy dan atlet utama menghadiri tahap kedua SEA V.League," ujar sang pelatih, Nguyen Tuan Kiet, dipetik dari Webthethao.vn, Selasa (8/8/2023).

"Kami perlu mengatur waktu agar atlet memiliki waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri," lanjutnya.