Viral Video Eks Atlet MMA Hajar Pemuda di Serpong, Rudy Golden Boy Beri Klarifikasi

TANGERANG - Rudy Golden Boy angkat bicara mengenai video viral yang diduga seorang mantan atlet MMA menghajar pemuda di sebuah minimarket di kawasan Serpong, Tangerang, Banten. Dia pun meminta maaf karena sudah membuat publik heboh.

Sebuah video yang diunggah @kabarbintaro viral di media sosial. Tampak seorang pria berkaos hitam tampak berhadapan dengan dua pemuda berbaju merah dan hitam. Insiden itu diduga terjadi di dekat Kong Djie Aniva Junction, Serpong, Minggu 6 Agustus 2023.

Tampak Rudy yang diduga dalam video tersebut, menghajar dua pemuda yang disebut merebut antreannya. Sebagai mantan atlet profesional, dia tentu saja menang dalam pertarungan itu.

Tidak lama, Rudy memberikan klarifikasi soal video yang beredar itu. Secara tidak langsung, pria bernama asli Rudy Agustian tersebut membenarkan dirinya sebagai sosok yang ada di dalam video.

Namun, Rudy meminta warganet melihat video secara lengkap. Pasalnya, dia merasa cuplikan tersebut seakan menggambarkan dirinya yang bersalah.

"Maaf di video itu kesannya saya yang memulai. Kalau ada video full-nya mungkin semua bisa lihat, mereka yang memulai dan enggak punya etika," buka Rudy dalam klarifikasi di akun Instagram @rudygoldenboy, dikutip pada Selasa (8/8/2023).