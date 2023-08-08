Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Viral Video Eks Atlet MMA Hajar Pemuda di Serpong, Rudy Golden Boy Beri Klarifikasi

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |05:58 WIB
Viral Video Eks Atlet MMA Hajar Pemuda di Serpong, Rudy Golden Boy Beri Klarifikasi
Atlet MMA, Rudy Agustian alias Rudy Golden Boy, terlihat memukul pemuda di sebuah minimarket (Foto: Instagram/@kabarbintaro)
A
A
A

TANGERANG - Rudy Golden Boy angkat bicara mengenai video viral yang diduga seorang mantan atlet MMA menghajar pemuda di sebuah minimarket di kawasan Serpong, Tangerang, Banten. Dia pun meminta maaf karena sudah membuat publik heboh.

Sebuah video yang diunggah @kabarbintaro viral di media sosial. Tampak seorang pria berkaos hitam tampak berhadapan dengan dua pemuda berbaju merah dan hitam. Insiden itu diduga terjadi di dekat Kong Djie Aniva Junction, Serpong, Minggu 6 Agustus 2023.

Video viral diduga mantan atlet MMA memukuli pemuda di minimarket (Foto: Instagram/@kabarbintaro)

Tampak Rudy yang diduga dalam video tersebut, menghajar dua pemuda yang disebut merebut antreannya. Sebagai mantan atlet profesional, dia tentu saja menang dalam pertarungan itu.

Tidak lama, Rudy memberikan klarifikasi soal video yang beredar itu. Secara tidak langsung, pria bernama asli Rudy Agustian tersebut membenarkan dirinya sebagai sosok yang ada di dalam video.

Namun, Rudy meminta warganet melihat video secara lengkap. Pasalnya, dia merasa cuplikan tersebut seakan menggambarkan dirinya yang bersalah.

"Maaf di video itu kesannya saya yang memulai. Kalau ada video full-nya mungkin semua bisa lihat, mereka yang memulai dan enggak punya etika," buka Rudy dalam klarifikasi di akun Instagram @rudygoldenboy, dikutip pada Selasa (8/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/43/3140212/petarung_mma_indonesia_rio_tirto_bersiap_menuju_road_to_ufc_4-Pneo_large.jpg
Profil Rio Tirto, Prajurit TNI AD dan Petarung MMA Indonesia yang Bersiap untuk Road to UFC 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/19/43/3105825/brave_combat_akan_menggelar_enam_event_mma_sepanjang_2025-5zuX_large.jpeg
6 Event MMA Bakal Digelar di Indonesia Sepanjang 2025 demi Cetak Petarung Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/43/3090039/dipoles-pelatih-brasil-petarung-indonesia-targetkan-5-medali-emas-di-gamma-world-mma-championships-2024-eMAEnuMusk.jpeg
Dipoles Pelatih Brasil, Petarung Indonesia Targetkan 5 Medali Emas di GAMMA World MMA Championships 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/43/3083019/kisah-petarung-muda-jerico-moi-jelang-tampil-di-gamma-world-mma-championships-2024-ingin-wujudkan-mimpi-sang-ayah-yang-gagal-JCvlF5mqUi.jpeg
Kisah Petarung Muda Jerico Moi Jelang Tampil di GAMMA World MMA Championships 2024: Ingin Wujudkan Mimpi sang Ayah yang Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/43/3054122/pertarungan-menghibur-ferdian-paleka-vs-kaisar-kumis-di-one-pride-mma-81-tuai-pujian-dxRNZWS6oo.jpeg
Pertarungan Menghibur Ferdian Paleka vs Kaisar Kumis di One Pride MMA 81 Tuai Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/43/3052471/kaisar-kumis-dan-ferdian-paleka-ingin-sajikan-duel-30-detik-di-one-pride-mma-81-rmmeFrtGrb.jpeg
Kaisar Kumis dan Ferdian Paleka Ingin Sajikan Duel 30 Detik di One Pride MMA 81
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement