HOME SPORTS SPORT LAIN

Babak 32 Besar Celebes Open 2 in 1 Nasional Championship Terasa seperti Final

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |05:18 WIB
Babak 32 Besar Celebes Open 2 in 1 Nasional Championship Terasa seperti Final
Turnamen Celebes Open 2 in 1 National Championship 2023 memasuki babak 32 besar (Foto: MPI/Abdoellah Nicolha)
A
A
A

MAKASSAR - Turnamen biliar Celebes Open 2 in 1 National Championship 2023 kini memasuki babak 32 besar. Namun, pertandingan yang akan berlangsung pada Selasa (8/8/2023) di Labewa Cues Sport Makassar ini sudah serasa final.

Pasalnya, babak ini akan mempertemukan antara Ismail Kadir dan Punguan. Kedua pebiliar ini kini menempati rangking 1 dan 2 klasemen sementara cabang olah raga biliar yang baru-baru ini dirilis PB Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI).

Turnamen biliar Celebes Open 2 in 1 National Championship 2023 (Foto: POBSI)

“Pertandingan besok dipastikan akan seru, karena ranking 1 dan 2 nasional saat ini Ismail Kadir (Sulsel) dan Punguan Sihombing (Sumut) akan bertemu di babak 32 besar,” kata Wakil Ketua II Bidang Pembinaan dan Prestasi PB POBSI, Fadil Nasution, kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin 7 Agustus 2023 malam.

Dalam rilis terbaru Poin Ranking Nasional untuk cabang olahraga biliar di Indonesia Ismail Kadir (klub JRX) berada di posisi pemuncak klasemen sementara dengan raihan 1090 poin. Dia berhasil menggeser Punguan dari klub Mantra yang sebelumnya berada di posisi pertama dengan 1035 poin.

Sementara itu, posisi ketiga dalam peringkat saat ini diisi oleh Rizky dari klub ESBE, yang turun dari posisi kedua klasemen. Rizky berhasil mengumpulkan 965 poin ranking nasional.

Fadil pun belum bisa memastikan pergeseran ranking jika seandainya Ismail kalah dari Punguan. Namun, dia memastikan babak 32 besar ini akan berlangsung seru karena akan mempertemukan para pebiliar papan atas.

