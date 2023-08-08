Pamer Raket Baru, Netizen Sindir Novak Djokovic Momen Final Wimbledon 2023

PETENIS asal Serbia, Novak Djokovic, belum lama ini memamerkan raket baru di akun media sosial Instagram pribadinya. Warganet pun ramai-ramai menyindir momen final Wimbledon 2023 lalu.

Saat itu, Djokovic ngamuk membanting raketnya sampai hancur di tengah lapangan. Petenis peringkat dua dunia itu geram dirinya gagal juara di turnamen bergengsi tersebut.

Kejadian itu lantas kembali disentil oleh publik. Salah satu netizen mengaku tak sabar untuk melihat Djokovic membanting raket barunya tersebut.

"Tidak sabar untuk melihatnya merusak yang satu ini," tulis @infinityabhay di kolom komentar Instagram @djokernole dan @headtennis_official, Senin (7/8/2023).

Seperti diketahui, Djokovic dikandaskan oleh petenis muda asal Spanyol, Carlos Alcaraz, di final Wimbledon 2023. Dia tumbang dengan skor 6-1, 6-7 (6-8), 1-6, 6-3 dan 4-6 pada laga yang digelar di All England Club, London, Inggris, 16 Juli 2023 malam WIB.

Momen Djokovic menghancurkan raketnya saat itu pun ramai jadi bahan perbincangan. Terlebih pada laga partai puncak tersebut juga turut dihadiri oleh keluarga kerajaan Wales, Pangeran George dan Putri Charlotte, yang ditemani oleh kedua orang tua mereka, Pangeran William dan Kate.