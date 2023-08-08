Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Debut di Australia Open 2023, Komang Ayu dan Ester Nurumi Dapat Pelajaran Berharga

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |17:02 WIB
Debut di Australia Open 2023, Komang Ayu dan Ester Nurumi Dapat Pelajaran Berharga
Tunggal putri Indonesia, Ester Nurumi Tri Wardoyo. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Dua tunggal putri Indonesia, Komang Ayu Cahya Dewi dan Ester Nurumi Tri Wardoyo baru saja melakukan langkah penting usai debut di Australia Open 2023. Pelatih tunggal putri Indonesia, Herli Djaenudin pun memuji dan memberikan selamat atas debut Komang dan Ester Nurumi di turnamen super 500 tersebut.

Ya, Australia Open 2023 merupakan turnamen Super 500 pertama yang diikuti oleh Komang dan Ester. Kedua pemain tersebut pun mendapatkan hasil yang berbeda.

Komang mampu meraih kemenangan dalam laga debutnya di babak 32 besar kontra Tasnim Mir dari India dengan skor 21-13 dan 21-7. Sayangnya, pemain berusia 20 tahun itu tumbang di babak 16 besar dari utusan Jepang, Aya Ohori, dengan skor 12-21 dan 10-21.

Sementara Ester langsung tersingkir di babak 32 besar. Pemain berusia 17 tahun kelahiran Jayapura itu takluk dari Supanida Katethong asal Thailand dengan skor telak 7-21 dan 11-21.

Komang Ayu Cahya Dewi

Herli pun tak terlalu mempermasalahkan hasil yang didapat oleh kedua anak asuhnya itu dalam debut mereka di Australia Open 2023. Yang penting menurutnya, Komang dan Ester mendapat banyak pelajaran dan bisa memahami bahwa persaingan di turnamen level Super 500 berbeda dengan turnamen kelas bawah.

“Untuk Ester dan Komang, mereka mendapat banyak pelajaran dan pengalaman. Kedua pemain yang baru pertama kali tampil di turnamen level super 500, mendapat pemahaman bahwa tampil di super 500 itu berbeda dengan di kelas International Challenge atau super 100,” kata Herli dikutip dari rilis PBSI, Selasa (8/8/2023).

Halaman:
1 2
