HOME SPORTS NETTING

Update Ranking BWF Kelar Australia Open 2023: Fajar/Rian Terancam Ganda India

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |13:46 WIB
Update Ranking BWF Kelar Australia Open 2023: Fajar/Rian Terancam Ganda India
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Foto: PBSI)
A
A
A

UPDATE ranking BWF usai turnamen Australia Open 2023 sudah bisa diketahui. Ada beberapa perubahan termasuk peringkat para pebulu tangkis Indonesia yang mendapat hasil negatif usai nirgelar dari turnamen level Super500 tersebut.

Perubahan paling terlihat terjadi di sektor ganda putra. Pasangan Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto masih berada di urutan teratas.

Namun, sejumlah hasil negatif di beberapa turnamen terakhir membuat perolehan poin mereka mulai terancam pasangan ganda putra India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.

FajRi -julukan Fajar/Rian saat ini berada di urutan pertama dengan koleksi 72.729 poin. Sementara Rankireddy/Setty membuntuti satu strip di belakang dengan 88.461 angka.

Kemudian ganda putra Indonesia lainnya yakni Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan nyaris terancam keluar dari peringkat 10 besar. Ahsan/Hendra saat ini turun satu peringkat ke urutan sembilan.

Halaman:
1 2
