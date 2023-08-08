Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Drawing BWF World Championships 2023: Siapa Lawan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto Dkk?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |08:04 WIB
Jadwal Drawing BWF World Championships 2023: Siapa Lawan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto Dkk?
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menanti hasil drawing BWF World Championships 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Berikut jadwal drawing BWF World Championships 2023. Drawing Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023 itu dijadwalkan berlangsung Kamis 10 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB di Kuala Lumpur, Malaysia.

Sebagaimana diketahui, BWF World Championship 2023 sejatinya akan dilangsungkan pada 21 hingga 27 Agustus 2023 di Royal Arena, Kopenhagen, Denmark. Kopenhagen akan menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia BWF tahun ini untuk kelima kalinya.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto beraksi di Australia Open 2023 (Foto: PBSI)

BWF World Championship 2023 menggunakan ranking dunia per 23 April 2023 untuk menentukan siapa saja yang mendapatkan undangan bermain di Kopenhagen. Hal itu juga berlaku untuk menentukan seeding atau status unggulan pemain di kejuaraan dunia 2023 nanti.

Tak semua atlet bulu tangkis bisa bermain di BWF World Championships 2023. Untuk mengikuti Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023 tersebut, BWF telah menetapkan syarat tertentu.

Pada undangan fase pertama, ada batasan wakil dari setiap negara yakni maksimal hanya empat pemain saja di setiap nomornya bagi yang berada di peringkat delapan besar ranking BWF. Lantas, siapa sajakah wakil Indonesia di BWF World Championships 2023?

Indonesia dipastikan mengirim 15 wakil ke ajang BWF World Championship 2023. Hal itu diketahui usai Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) merilis daftar pemain yang akan tampil di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023 tersebut.

Tunggal putra Indonesia akan diwakili oleh Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Chico Aura Dwi Wardoyo. Sementara tunggal putri Indonesia ada Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/40/2862402/jonatan-christie-tak-gentar-langsung-jumpa-lee-zii-jia-di-babak-pertama-bwf-world-championships-2023-66wmF4YQpl.jpg
Jonatan Christie Tak Gentar Langsung Jumpa Lee Zii Jia di Babak Pertama BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/40/2862177/media-china-remehkan-anthony-ginting-sebut-kecil-peluangnya-untuk-juara-di-badminton-world-championships-2023-6GJBR5Qd4A.jpg
Media China Remehkan Anthony Ginting, Sebut Kecil Peluangnya untuk Juara di Badminton World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/40/2861609/lagi-menurun-ganda-campuran-indonesia-ditarget-tembus-semifinal-bwf-world-championships-2023-Al2yQyWiSl.jpg
Lagi Menurun, Ganda Campuran Indonesia Ditarget Tembus Semifinal BWF World Championships 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/40/2859044/anthony-ginting-bikin-media-china-ketar-ketir-jelang-kejuaraan-dunia-2023-kenapa-mslwWhjJzK.jpg
Anthony Ginting Bikin Media China Ketar-ketir Jelang Kejuaraan Dunia 2023, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/40/3168147//chen_tang_jie_dan_toh_ee_wei-pVBh_large.jpg
Kisah Menyentuh Pebulu Tangkis Malaysia Toh Ee Wei, Sempat Pensiun hingga Comeback Cetak Sejarah Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/40/3168098//kunlavut_vitidsarn-mDwU_large.jpg
Kisah Haru Kunlavut Vitidsarn, Rival Sengit Jonatan Christie yang Persembahkan Gelar Juara Dunia untuk Mendiang Pelatih
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement