Jadwal Drawing BWF World Championships 2023: Siapa Lawan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto Dkk?

KUALA LUMPUR - Berikut jadwal drawing BWF World Championships 2023. Drawing Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023 itu dijadwalkan berlangsung Kamis 10 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB di Kuala Lumpur, Malaysia.

Sebagaimana diketahui, BWF World Championship 2023 sejatinya akan dilangsungkan pada 21 hingga 27 Agustus 2023 di Royal Arena, Kopenhagen, Denmark. Kopenhagen akan menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia BWF tahun ini untuk kelima kalinya.

BWF World Championship 2023 menggunakan ranking dunia per 23 April 2023 untuk menentukan siapa saja yang mendapatkan undangan bermain di Kopenhagen. Hal itu juga berlaku untuk menentukan seeding atau status unggulan pemain di kejuaraan dunia 2023 nanti.

Tak semua atlet bulu tangkis bisa bermain di BWF World Championships 2023. Untuk mengikuti Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023 tersebut, BWF telah menetapkan syarat tertentu.

Pada undangan fase pertama, ada batasan wakil dari setiap negara yakni maksimal hanya empat pemain saja di setiap nomornya bagi yang berada di peringkat delapan besar ranking BWF. Lantas, siapa sajakah wakil Indonesia di BWF World Championships 2023?

Indonesia dipastikan mengirim 15 wakil ke ajang BWF World Championship 2023. Hal itu diketahui usai Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) merilis daftar pemain yang akan tampil di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023 tersebut.

Tunggal putra Indonesia akan diwakili oleh Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Chico Aura Dwi Wardoyo. Sementara tunggal putri Indonesia ada Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani.