Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bukan Susy Susanti, Ini Satu-satunya Pebulu Tangkis Putri Indonesia Juara Indonesia Masters

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |07:05 WIB
Bukan Susy Susanti, Ini Satu-satunya Pebulu Tangkis Putri Indonesia Juara Indonesia Masters
Susy Susanti ternyata tidak pernah juara Indonesia Masters (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Bukan Susy Susanti, sosok ini ternyata menjadi satu-satunya pebulu tangkis putri Indonesia yang berhasil juara Indonesia Masters. Sosok yang dimaksud adalah Adriyanti Firdasari.

Sepanjang kariernya, Susy telah merengkuh berbagai gelar bergengsi baik di level individu maupun tim. Tercatat, perempuan kelahiran Tasikmalaya itu pernah merebut medali emas Olimpiade 1992 Barcelona dan sekali juara dunia pada 1993.

Susy Susanti

Lalu, Susy tercatat lima kali menjadi juara Indonesia Open. Prestasi membanggakan itu diraihnya pada 1989, 1991, 1994, 1995, 1996, dan 1997. Akan tetapi, dia tidak pernah tampil di ajang Indonesia Masters.

Sebab, turnamen berlevel Super 500 itu baru digelar pada 2010. Sementara itu, Susy sendiri memutuskan gantung raket alias pensiun pada Oktober 1999.

Namun, Indonesia Masters sendiri awalnya mengusung nama Indonesia Open Grand Prix Gold pada 2010-2013. Namun, titel turnamen kemudian diubah menjadi Indonesia Masters pada 2014.

Alhasil, Susy tidak pernah tampil di turnamen tersebut. Namun, ada satu sosok tunggal putri Indonesia yang pernah menjadi juara di ajang tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/40/3181606/muhammad_shohibul_fikri_belum_bisa_menjawab_apakah_duetnya_dengan_fajar_alfian_akan_dipermanenkan_oleh_tim_pelatih_pbsi_atau_tidak-cgxB_large.jpg
Duet dengan Fajar Alfian Bakal Dipermanenkan PBSI? Shohibul Fikri: Tunggu Pengumuman Resmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/40/3178596/pbsi_mengumumkan_degradasi_terhadap_enam_atlet_yang_dianggap_kurang_maksimal-I8nj_large.jpg
PBSI Degradasi 6 Atlet, Reza Al Fajri Pilih Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175336/rionny_mainaky_mengaku_fokus_memoles_lima_pasangan_ganda_campuran_di_pelatnas_pbsi-Hcfg_large.jpg
Rionny Mainaky Fokus Tangani 5 Ganda Campuran PBSI, Bagaimana Rinov/Pitha?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/40/3167852/berikut_lima_pebulu_tangkis_yang_kariernya_makin_cemerlang_usai_keluar_dari_pelatnas_pbsi-zdbi_large.jpeg
5 Pebulu Tangkis yang Kariernya Makin Cemerlang Usai Keluar dari Pelatnas PBSI, Nomor 1 Legenda Ganda Putra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/40/3167605/rinov_rivaldy_dan_pitha_haningtyas_mentari-ALUR_large.jpeg
Tampil Mengecewakan, Rinov/Pitha Ditarik Mundur dari 3 Turnamen Asia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/40/3152155/wakil_ketua_umum_pbsi_taufik_hidayat_mengultimatum_pelatih_dan_binpres_imbas_minimnya_prestasi_atlet_pelatnas-iVxe_large.jpeg
PBSI Ultimatum Pelatih dan Binpres Imbas Minimnya Prestasi Atlet Pelatnas
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement