Bukan Susy Susanti, Ini Satu-satunya Pebulu Tangkis Putri Indonesia Juara Indonesia Masters

Susy Susanti ternyata tidak pernah juara Indonesia Masters (Foto: PBSI)

JAKARTA - Bukan Susy Susanti, sosok ini ternyata menjadi satu-satunya pebulu tangkis putri Indonesia yang berhasil juara Indonesia Masters. Sosok yang dimaksud adalah Adriyanti Firdasari.

Sepanjang kariernya, Susy telah merengkuh berbagai gelar bergengsi baik di level individu maupun tim. Tercatat, perempuan kelahiran Tasikmalaya itu pernah merebut medali emas Olimpiade 1992 Barcelona dan sekali juara dunia pada 1993.

Lalu, Susy tercatat lima kali menjadi juara Indonesia Open. Prestasi membanggakan itu diraihnya pada 1989, 1991, 1994, 1995, 1996, dan 1997. Akan tetapi, dia tidak pernah tampil di ajang Indonesia Masters.

Sebab, turnamen berlevel Super 500 itu baru digelar pada 2010. Sementara itu, Susy sendiri memutuskan gantung raket alias pensiun pada Oktober 1999.

Namun, Indonesia Masters sendiri awalnya mengusung nama Indonesia Open Grand Prix Gold pada 2010-2013. Namun, titel turnamen kemudian diubah menjadi Indonesia Masters pada 2014.

Alhasil, Susy tidak pernah tampil di turnamen tersebut. Namun, ada satu sosok tunggal putri Indonesia yang pernah menjadi juara di ajang tersebut.