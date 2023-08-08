Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Eng/Hian Sebut Apriyani/Fadia Sedang Cari Bentuk Permainan Terbaik

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |05:08 WIB
Eng/Hian Sebut Apriyani/Fadia Sedang Cari Bentuk Permainan Terbaik
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti masih mencari bentuk permainan terbaik (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Ganda Putri Indonesia, Eng Hian, mengakui Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti sedang dalam performa yang kurang apik pada beberapa turnamen terakhir. Menurutnya, mereka masih mencari bentuk permainan terbaik.

Tahun ini, pasangan ranking 12 itu masih belum mampu menembus babak final. Paling jauh, Apriyani/Fadia hanya bisa melangkah hingga babak semifinal di Swiss Open dan Malaysia Open 2023.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti sedang menurun (Foto: PBSI)

Eng Hian mengakui performa Apriyani/Fadia memang tidak sesuai harapan dalam beberapa bulan belakangan ini. Dia mengatakan anak asuhnya itu tengah mencari bentuk permainan terbaik.

"Sekarang ini Apriyani/Fadia sedang kembali mencari bentuk permainan terbaik, mulai dari teknik maupun dari mental bertanding," ungkap Eng Hian dikutip dari keterangan resmi PBSI, Selasa (8/8/2023).

Dalam tujuh turnamen terakhir yang diikuti, Apriyani/Fadia bahkan tak mampu melewati babak perempatfinal. Mereka bahkan sempat tumbang dua kali di babak pertama pada Japan Open dan Badminton Asia Championships 2023.

