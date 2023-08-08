Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marco Bezzecchi Dilirik Tim Pabrikan, Mooney VR46 Incar Franco Morbidelli sebagai Pengganti

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |13:14 WIB
TAVULLIA – Mooney VR46 membeberkan rencana mereka untuk mendatangkan Franco Morbidelli. Pernyataan itu disampaikan langsung Direktur Tim Balap Mooney VR46 Ducati, Alessio Salucci, melihat potensi hengkangnya salah satu pembalap andalan mereka, Marco Bezzecchi.

Bezzecchi tampil kuat sejak awal musim MotoGP 2023. Meski gagal finis dalam balapan terakhir di MotoGP Inggris 2023, dia masih berada di posisi ketiga klasemen sementara musim ini dengan torehan 167 poin.

Performa apiknya itu membuat Bezzecchi dikaitka dengan sejumlah tim termasuk Ducati. Bezzecchi disebut pantas mendapatkan motor spek teranyar dari Ducati yakni Desmosedici GP23.

Uccio -sapaan Alessio Salucci- pun menyebut bahwa timnya sangat berharap Ducati bisa segera memberikan motor spek tim pabrikan kepada Bezzecchi, setidaknya untuk musim depan. Menurutnya, jika hal tersebut tak terwujud bisa jadi pembalap asal Italia itu memilih hengkang ke Pramac Ducati di mana dia bisa mendapatkan Desmosedici GP23 musim depan.

"Jika kami tidak mendapatkan motor pabrikan untuk Marco di tim kami, maka saya tidak tahu. Marco kemudian akan memutuskan untuk beralih ke Pramac. dengan motor pabrikan dan kontrak Ducati,” kata Salucci dilansir dari Speedweek, Selasa (8/8/2023).

“Tapi sejujurnya, ketika kami memutuskan untuk memulai tim ini, kami melakukannya agar pembalap kami dipromosikan ke tim pabrik dan tidak pergi ke tim pelanggan lain. Saya tidak suka itu,” tambahnya.

Halaman:
1 2
