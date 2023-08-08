Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Inggris 2023: Gagal Finis, Joan Mir Terjatuh karena Masalah Teknis Motor

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |12:52 WIB
MotoGP Inggris 2023: Gagal Finis, Joan Mir Terjatuh karena Masalah Teknis Motor
Pembalap Repsol Honda, Joan Mir (Foto: MotoGP)
A
A
A

NORTHAMPTON – Joan Mir (Repsol Honda) membeberkan penyebab dirinya mengalami insiden hingga gagal finis di MotoGP Inggris 2023. Mir mengatakan kejadian tersebut dikarenakan masalah teknis pada motor yang membuat roda belakang terkunci.

Hasil buruk di Sirkuit Silvestone praktis menambah panjang rentetan negatif Mir bersama Honda. Rider asal Spanyol itu bahkan belum juga bisa beradaptasi dengan motor RC213V sejak kedatangannya dari Suzuki Ecstar.

Joan Mir

“Saya tidak dapat mengaktifkan perangkat awal saya. Saya mencobanya empat kali dan kemudian pergi tanpa perangkat starter ini. Tapi kemudian roda belakang terkunci saat bergeser ke bawah, jadi saya berakhir di gravel pada lap ketiga,” kata Mir dilansir dari Speedweek, Selasa (8/8/2023).

Ini menjadi kali keempat Mir gagal finis dalam balapan musim ini. Dia juga telah melewatkan empat balapan lainnya karena mengalami cedera. Alhasil, dia baru sekali finis dalam balapan penuh MotoGP 2023 yakni pada seri pembuka di Portugal.

Performa yang buruk itu pun memunculkan rumor bahwa mantan bintang Suzuki Ecstar itu telah kehilangan motivasi untuk membalap. Namun, dia mengaku dari segi mental dia telah bangkit setelah beristirahat dalam tiga seri terakhir karena cedera tangannya.

Halaman:
1 2
