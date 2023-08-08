Pejabat Ducati Beri Indikasi Marco Bezzecchi Ditransfer ke Tim Pabrikan, Jadi Rekan Francesco Bagnaia?

DIREKTUR balap Ducati Corse, Paolo Ciabatti, beri indikasi Marco Bezzecchi ditransfer ke tim pabrikan. Namun, dia diperkirakan tidak akan menjadi rekan setim Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo melainkan ke tim Pramac Ducati, yang juga menggunakan motor pabrikan.

Paolo Ciabatti kukuh mengatakan bahwa Mooney VR46 Racing perlu mendapatkan spek teranyar dari motor tim pabrikan Borgo Panigale pada musim depan demi Marco Bezzecchi. Namun, hal ini tak kunjung dikabulkan oleh Ducati.

Selain Ducati Lenovo, yang mendapatkan motor pabrikan alias spek teranyar Desmodici adalah Pramac. Dia berpotensi menggantikan Johann Zarco karena Jorge Martin dipastikan bakal tetap membela tim arahan Paolo Campinoti tersebut.

Ciabatti pun mengakui adanya kemungkinan murid Valentino Rossi itu pindah ke Pramac Ducati. Namun, sejauh ini hal tersebut masih belum bisa dipastikan.

“Sejujurnya, ada kemungkinan dia (Bezzecchi) akan bergabung dengan Pramac, tapi belum pasti,” kata Ciabatti dilansir dari Speedweek, Selasa (8/8/2023).

Ciabatti mengungkap mengapa Pramac bisa menjadi tim teranyar Bezzecchi. Sebab, mereka sudah pasti akan mendapatkan motor spek teranyar seperti tim pabrikan Ducati Lenovo.

“Mudah. Di satu sisi, Pramac memiliki opsi kontrak untuk mendapatkan mesin pabrik saat ini untuk kedua pembalap. Dan jika mereka menggunakan opsi itu, kita harus menghormatinya,” jelas Ciabatti.