Ikut Pra Kualifikasi Olimpiade Paris 2024, Timnas Basket Indonesia Bakal Terbang ke Suriah

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Basket Indonesia dipastikan akan segera terbang ke Suriah untuk mengikuti turnamen Pra Kualifikasi Olimpiade Paris 2024. 11 pemain sudah dipilih untuk membela Timnas Basket Indonesia di ajang tersebut.

Adapun delapan pemain di antaranya adalah Yudha Saputera, Widyanta Putra Teja, Althof Dwi Satrio, Mohamad Arighi, Juan Laurent, Kelvin Sanjaya, Marques Bolden, dan Hendrick Xavi Yonga. Tiga sisanya merupakan wajah baru yakni Antoni Erga, Reza Guntara, dan Pandu Wiguna.

BACA JUGA: Bangganya Pemain Keturunan Zane Adnan Usai Jalani Event Perdana Bersama Timnas Basket Indonesia

Perlu diketahui, momen ini merupakan salah satu upaya Indonesia untuk berburu tiket Olimpiade Paris 2024. Tim asuhan Milos Pejic ini nantinya akan diberangkatkan besok, Rabu 9 Agustus 2023.

Kabar ini dibeberkan langsung oleh Manager Timnas Indonesia, Jeremy Imanuel Santoso. Tim Merah Putih diperkirakan akan memakan waktu perjalanan darat sekira dua jam setiba di Lebanon pukul 21.00 WIB besok.

"Perjalanan darat kurang lebih dua jam. Estimasinya para pemain akan sampai di Lebanon jam 9 malam. Ini kompetisi penting untuk kita," terang Jeremy dalam rilis resmi Perbasi yang diterima MNC Portal Indonesia, Selasa (8/8/2023).

Pejic sendiri nantinya akan dibantu oleh dua asistennya yakni Yohannis Winar dan Wahyu Widayat Jati. Pejic punya tugas besar membawa Skuad Garuda untuk bisa melaju ke Olimpiade Paris 2024.

Pasalnya perjalanan Timnas Basket Indonesia cukup panjang. Tim Merah Putih akan melewati babak Kualifikasi Olimpiade Paris 2024 jika berhasil lolos di ajang ini sebagai wakil Asia.