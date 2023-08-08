Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Ikut Pra Kualifikasi Olimpiade Paris 2024, Timnas Basket Indonesia Bakal Terbang ke Suriah

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |21:46 WIB
Ikut Pra Kualifikasi Olimpiade Paris 2024, Timnas Basket Indonesia Bakal Terbang ke Suriah
Timnas Basket Indonesia. (Foto: Instagram/perbasi.ina)
A
A
A

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Basket Indonesia dipastikan akan segera terbang ke Suriah untuk mengikuti turnamen Pra Kualifikasi Olimpiade Paris 2024. 11 pemain sudah dipilih untuk membela Timnas Basket Indonesia di ajang tersebut.

Adapun delapan pemain di antaranya adalah Yudha Saputera, Widyanta Putra Teja, Althof Dwi Satrio, Mohamad Arighi, Juan Laurent, Kelvin Sanjaya, Marques Bolden, dan Hendrick Xavi Yonga. Tiga sisanya merupakan wajah baru yakni Antoni Erga, Reza Guntara, dan Pandu Wiguna.

Perlu diketahui, momen ini merupakan salah satu upaya Indonesia untuk berburu tiket Olimpiade Paris 2024. Tim asuhan Milos Pejic ini nantinya akan diberangkatkan besok, Rabu 9 Agustus 2023.

Kabar ini dibeberkan langsung oleh Manager Timnas Indonesia, Jeremy Imanuel Santoso. Tim Merah Putih diperkirakan akan memakan waktu perjalanan darat sekira dua jam setiba di Lebanon pukul 21.00 WIB besok.

"Perjalanan darat kurang lebih dua jam. Estimasinya para pemain akan sampai di Lebanon jam 9 malam. Ini kompetisi penting untuk kita," terang Jeremy dalam rilis resmi Perbasi yang diterima MNC Portal Indonesia, Selasa (8/8/2023).

Latihan Timnas Basket Indonesia

Pejic sendiri nantinya akan dibantu oleh dua asistennya yakni Yohannis Winar dan Wahyu Widayat Jati. Pejic punya tugas besar membawa Skuad Garuda untuk bisa melaju ke Olimpiade Paris 2024.

Pasalnya perjalanan Timnas Basket Indonesia cukup panjang. Tim Merah Putih akan melewati babak Kualifikasi Olimpiade Paris 2024 jika berhasil lolos di ajang ini sebagai wakil Asia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement