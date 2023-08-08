Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Absen di FIBA World Cup 2023 karena Masalah Mental, Ricky Rubio Dapat Dukungan dari Pelatih Timnas Spanyol

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |19:05 WIB
Absen di FIBA World Cup 2023 karena Masalah Mental, Ricky Rubio Dapat Dukungan dari Pelatih Timnas Spanyol
Bintang Timnas Basket Spanyol, Ricky Rubio (Foto: ForeverBasketball)
MADRID – Ricky Rubio bakal absen tampil di FIBA World Cup 2023. Pemain andalan Timnas Spanyol itu takkan ambil bagian karena masalah kesehatan mental.

Meski begitu, dia mendapat dukungan dari sang pelatih, Sergio Scariolo. Sang pelatih berharap Rubio bisa segera pulih dan kembali ke lapangan.

Rubio sendiri sebenarnya sudah diumumkan masuk dalam daftar pemain yang dibawa Timnas Spanyol untuk tampil di FIBA World Cup 2023. Namun, tiba-tiba pada akhir pekan lalu dia menggemparkan dunia dengan sebuah kabar buruk.

Pemain Cleveland Cavaliers itu mengumumkan bahwa dirinya akan rehat dari dunia bola basket sampai waktu yang belum ditentukan karena alasan kesehatan mental. Alhasil, dia pun batal bermain untuk Timnas Spanyol di FIBA World Cup 2023 di mana timnya bakal menjalani laga fase grup di Indonesia Arena, Jakarta.

Kendati kehilangan pemain terbaiknya, Scariolo tetap mendukung keputusan Rubio. Dia berharap pebasket berusia 32 tahun itu bisa segera pulih dari permasalahan mental yang dihadapinya.

“Kita harus sedekat mungkin untuk mendorong dan mendukungnya; Dia bukan hanya pemain di tim ini, dia seperti keponakan bagi saya. Sekarang yang penting adalah meninggalkannya dalam privasinya dan menunggu waktu ketika dia memiliki energi untuk menikmati bola basket lagi,” kata Scariolo dikutip dari Basketball Forever, Selasa (8/8/2023).

Kehilangan Rubio tentunya menjadi kerugian besar bagi Negeri Matador. Pasalnya, saat Spanyol menjadi juara FIBA World Cup 2019 di China, Rubio merupakan sosok penting di mana dia menyabet gelar pemain terbaik alias MVP.

