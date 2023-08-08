Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Pemain dengan Tembakan Tiga Angka Terbaik NBA Saat Ini Versi Stephen Curry

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |14:33 WIB
Pemain dengan Tembakan Tiga Angka Terbaik NBA Saat Ini Versi Stephen Curry
Bintang Golden State Warriors, Stephen Curry (Foto: NBA)
A
A
A

SAN FRANCISCO – Bintang Golden State Warriors, Stephen Curry, menyebut sejumlah pemain dengan tembakan tiga angka terbaik di NBA saat ini. Pemain tersebut adalah Seth Curry (Dallas Mavericks), Damian Lillard (Portland Trail Blazers) dan rekannya sendiri, Klay Thompson.

Curry masih bersinar bersama Warriors diusianya yang sudah menginjak 35 tahun. Dengan fisiknya yang masih bugar, mungkin dia masih bisa berkarier selama lima tahun lagi atau lebih di NBA.

Tentunya, ketika pemain asal Amerika Serikat itu pensiun dari NBA, dia bakal dinobatkan sebagai penembak tiga angka terhebat sepanjang masa. Pastinya hanya segelintir orang yang bakal memperdebatkan itu karena faktanya kelihaiannya menembak dari jarak jauh memaksa seluruh tim NBA beradaptasi untuk berevolusi dengan mengandalkan tembakan tiga poin.

Saat ini, Curry masih tercatat sebagai pencetak tiga angka terbanyak sepanjang sejarah NBA yang pertama kali dicatatkannya pada Januari 2021 silam dan masih terus berlanjut. Tentunya menarik untuk mengetahui, siapa penembak tiga angka terbaik menurutnya yang ada di NBA saat ini di luar dirinya sendiri.

Curry pun menyebut tiga penembak terhebat yang ada di NBA saat ini menurutnya. “Klay Thompson, Seth Curry, Damian Lillard,” kata Curry dalam sebuah wawancara pertanyaan singkat, dikutip dari The Cold Wire, Selasa (8/8/2023).

Halaman:
1 2
