Kalahkan Nate Diaz, Jake Paul Ribut dengan McGregor di Twitter

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |18:21 WIB
Kalahkan Nate Diaz, Jake Paul Ribut dengan McGregor di Twitter
Jake Paul vs Nate Diaz (Foto: Reuters)
 DALLAS - Petinju sekaligus Youtuber asal Amerika Serikat (AS), Jake Paul, belum selesai mencari sensasi. Setelah berhasil mengalahkan petarung UFC, Nate Diaz, ia terpantau ribut dengan bintang UFC lain yakni Conor McGregor di media sosial Twitter.

Keduanya terlihat saling mengolok-olok satu sama lain dalam laman sosial media tersebut. Dalam salah satu cuitannya, Paul mengunggah momen The Notorious-julukan McGregor- saat dicekik Diaz dalam salah satu pertarungan UFC.

Di samping foto tersebut, Paul juga mengabadikan momennya saat berhasil menumbangkan Diaz sambil menulis kata singkat, 'realita.' Hal tersebut lantas menjadi bahan ejekan pedas untuk McGregor.

Perseteruan keduanya dimulai dari ejekan McGregor yang menyebut pertarungan Paul dan Diaz adalah sampah. Tidak hanya itu, petarung asal Irlandia itu juga menilai gerakan Paul sangat lamban.

"Aku menonton sampah itu tadi malam," cuit McGregor di Twitter pribadinya, @TheNotoriousMMA, yang saat ini beberapa postingannya sudah dihapus.

"Saya bahkan tidak akan memukul wajah Anda. Itu sangat buruk tadi malam. Paul adalah seorang yang lamban. Benar-benar sampah dia. Bergerak mundur seperti saya sedang menonton sebuah bertarung mundur. Sampah suci. Itu hal yang memalukan," lanjutnya mengutip dari Sportskeeda, Senin (7/8/2023).

