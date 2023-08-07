Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Diresmikan Presiden Jokowi, Indonesia Arena Telan Anggaran Rp640 Miliar

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |12:44 WIB
Diresmikan Presiden Jokowi, Indonesia Arena Telan Anggaran Rp640 Miliar
Indonesia Arena (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Stadion Indonesia Arena baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Senin (7/8/2023). Stadion yang terletak di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta itu diketahui menelan anggaran sebesar Rp640 miliar.

"Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang Hari ini saya resmikan Indonesia Arena dikawasan Gelora Bung Karno Senayan DKI Jakarta," kata Jokowi dalam sambutannya di Indonesia Arena, Senin (7/8/2023).

Stadion Indonesia Arena memiliki kapasitas cukup besar. Bangku di dalam stadion bisa diisi hingga 16 ribu penonton.

"Hari ini kita telah memiliki yang namanya Indonesia Arena. Sebuah stadion dengan kapasitas 16 ribu penonton kurang lebih. Dibangun dengan biaya Rp 640 miliar. Pembangunan ini selama 18 bulan sangat cepat sekali," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan bahwa Indonesia Arena diperuntukkan bukan hanya untuk olahraga basket, tapi juga bisa digunakan untuk badminton, voli, futsal hingga pergelaran konser.

Halaman:
1 2
