Kisah Pebulu Tangkis Top India Lakshya Sen Musuh Anthony Ginting yang Pernah Dilaporkan ke Polisi karena Pemalsuan Umur

KISAH pebulu tangkis top India, Lakshya Sen, musuh Anthony Ginting yang pernah dilaporkan ke polisi karena pemalsuan umur menarik untuk diulas.

Selain nama-nama beken seperti Kento Momota, Viktor Axelsen, hingga Loh Kean Yew, Anthony Sinisuka Ginting juga memiliki rival asal India bernama Lakshya Sen. Bahkan, pebulu tangkis yang kini peringkat 11 ranking BWF itu pernah disebut sebagai penakluk Anthony Ginting.

Hal itu karena pada ajang Piala Thomas 2022 lalu, Lakshya Sen sukses mengalahkan Anthony Ginting di partai pertama babak final menghadapi Indonesia dengan skor 8-21, 21-17, dan 21-16.

Terlepas dari hal tersebut, ternyata Lakshya Sen pernah terjerat dalam kasus pemalsuan umur. Bahkan kasus ini sempat menghebohkan jagat bulutangkis dunia.

Pada mulanya, seorang bernama Nagaraja MG yang menjadi pengelola sebuah akademi bulutangkis bernama Prakash Padukone di Bengaluru, India membuat tuduhan yang mengatakan jika pebulu tangkis tunggal putra terbaik India itu memalsukan usianya.

Menurut Nagaraja MG, Lakshya Sen adalah bocah kelahiran 16 Agustus tahun 1998. Akan tetapi, dalam dokumennya, Lakshya Sen disebutkan lahir pada tahun 2001.

Dalam tuduhannya, Nagaraja MG juga mengklaim jika pelatih Akademi Prakash Padukone, Vimal Kumar bekerja sama dengan kedua orang tua Lakshya Sen untuk memalsukan dokumen pada tahun 2010 lalu. Dengan begitu, Lakshya Sen dapat mengikuti turnamen bulu tangkis yang memiliki batas usia.