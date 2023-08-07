Momen Permainan Trickshot Dewa Mohammad Ahsan yang Bakal Dirindukan Fans Badminton Dunia

MOMEN permainan trickshot dewa Mohammad Ahsan yang bakal dirindukan fans badminton dunia akan dibahas Okezone di artikel ini. Ahsan saat ini memang masih aktif bermain bersama pasangannya, yakni Hendra Setiawan.

Bahkan kini Ahsan/Hendra masih berjuang di peringkat 10 besar. Beberapa waktu yang lalu mereka pernah cukup lama berdiridi peringkat dua dunia, namun kini Ahsan/Hendra turun ke posisi delapan.

Meski terlihat masih mampu tampil kompetitif, Ahsan/Hendra sudah tidak muda lagi. Ahsan berusia 35 tahun, sedangkan Hendra berumur 38 tahun.

Ada kemungkinan Ahsan/Hendra bakal segera pensiun dalam beberapa musim lagi. Sebab usia mereka memang sudah memasuki masa-masa pensiun di dunia bulu tangkis.

Menariknya meski saat ini sudah memasuki masa-masa pensiun, Ahsan/Hendra tetap bisa bersaing melawan para pemain muda. Tidak heran jika mereka memiliki julukan The Daddies, sebab meski sudah bapak-bapak, mereka dapat bermain apik selayaknya anak muda.

Tentu untuk bisa berada di level seperti itu, Ahsan/Hendra memiliki kemampuan di atas rata-rata. Seperti halnya Ahsan, ia dikenal memiliki kemampuan trickshot yang luar biasa.

Bahkan pukulan-pukulan penuh trick ala Ahsan sangat bagus, bahkan ia disebut dewanya trickshot. Ambil contoh pada Malaysia Masters 2023 kemarin, Ahsan mengeluarkan pukulan trickshot memutar saat melawan ganda putra tuan rumah, Man Wei Chong/Tee Kai Wun.