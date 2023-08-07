Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Momen Permainan Trickshot Dewa Mohammad Ahsan yang Bakal Dirindukan Fans Badminton Dunia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |20:46 WIB
Momen Permainan Trickshot Dewa Mohammad Ahsan yang Bakal Dirindukan Fans Badminton Dunia
Momen Permainan Trickshot Dewa Mohammad Ahsan yang Bakal Dirindukan Fans Badminton Dunia. (Foto: PBSI)
A
A
A

MOMEN permainan trickshot dewa Mohammad Ahsan yang bakal dirindukan fans badminton dunia akan dibahas Okezone di artikel ini. Ahsan saat ini memang masih aktif bermain bersama pasangannya, yakni Hendra Setiawan.

Bahkan kini Ahsan/Hendra masih berjuang di peringkat 10 besar. Beberapa waktu yang lalu mereka pernah cukup lama berdiridi peringkat dua dunia, namun kini Ahsan/Hendra turun ke posisi delapan.

Meski terlihat masih mampu tampil kompetitif, Ahsan/Hendra sudah tidak muda lagi. Ahsan berusia 35 tahun, sedangkan Hendra berumur 38 tahun.

Ada kemungkinan Ahsan/Hendra bakal segera pensiun dalam beberapa musim lagi. Sebab usia mereka memang sudah memasuki masa-masa pensiun di dunia bulu tangkis.

Menariknya meski saat ini sudah memasuki masa-masa pensiun, Ahsan/Hendra tetap bisa bersaing melawan para pemain muda. Tidak heran jika mereka memiliki julukan The Daddies, sebab meski sudah bapak-bapak, mereka dapat bermain apik selayaknya anak muda.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Tentu untuk bisa berada di level seperti itu, Ahsan/Hendra memiliki kemampuan di atas rata-rata. Seperti halnya Ahsan, ia dikenal memiliki kemampuan trickshot yang luar biasa.

Bahkan pukulan-pukulan penuh trick ala Ahsan sangat bagus, bahkan ia disebut dewanya trickshot. Ambil contoh pada Malaysia Masters 2023 kemarin, Ahsan mengeluarkan pukulan trickshot memutar saat melawan ganda putra tuan rumah, Man Wei Chong/Tee Kai Wun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3185031/anastasia_russkikh-1TUg_large.jpg
Kisah Tak Biasa Hendra Setiawan, Putuskan Pisah dengan Pebulu Tangkis Cantik Rusia karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184878/benyapa_aimsaard-v4QW_large.jpg
Kisah Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Benyapa Aimsaard dengan Putri KW, Lengket hingga Berbagi Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184857/gabriel_adcock-fWhm_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik asal Inggris Gabrielle Adcock, Akui Terpesona dengan Kehebatan Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184685/thet_htar_thuzar-YcvD_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thet Htar Thuzar, Tunggal Putri Myanmar yang Populer Berkat Dukungan Fans Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184627/pramudya_kusumawardana-NZLl_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Tinggal di Australia Merasa Bersalah karena Smashnya Kena Wajah Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184597/indonesia_international_challenge_2025_ii-vzaD_large.jpg
Link Live Streaming Indonesia International Challenge 2025 II di Vision+, Klik di Sini!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement