Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Performa Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Mulai Meningkat, Eng Hian: Masih Butuh Waktu

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |19:11 WIB
Performa Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Mulai Meningkat, Eng Hian: Masih Butuh Waktu
Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi masih butuh waktu untuk terus berkembang (FOTO: Instagram Amalia Cahaya Pratiwi).
A
A
A

JAKARTA – Eng Hian sebenarnya mengakui Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi sudah mulai meningkat performanya saat tampil di Australia Open 2023. Tapi pelatih ganda putri Indonesia itu juga menyebut masih butuh waktu buat memoles Febriana/Amalia.

Ana/Tiwi -sapaan Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya- hanya mencapai babak 16 besar saja di ajang Australia Open 2023. Mereka tumbang di tangan pasangan Jepang, Rena Miyaura/Ayako Sakuramoto, dua gim langsung dengan skor 17-21 dan 11-21.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Hasil tersebut menjadi yang terburuk dari tiga turnamen terakhir yang diikuti pasangan ranking 18 dunia itu. Sebelumnya, mereka sukses menjadi runner up Taipei Open 2023 dan melangkah hingga perempat final Japan Open 2023.

Kendati demikian Eng Hian menemukan sisi positif dari performa duet Pelatnas PBSI itu di Australia Open 2023. Menurutnya, mereka menunjukkan peningkatan dari segi permainan meski hasil di turnamen Super 500 itu belum memuaskan.

“Sementara untuk Ana/Tiwi, meskipun belum mampu melangkah lebih jauh, saya nilai ada hal yang positif. Performanya sudah meningkat, kendati hasilnya memang belum sesuai harapan,” kata Eng Hian dikutip dari rilis PBSI, Senin (7/8/2023).

Eng Hian pun menyebut bahwa Ana/Tiwi memang masih butuh dipoles lagi untuk menambal kekurangan-kekurangan yang mereka miliki. Dia yakin hal tersebut tak dapat dilakukan dengan instant karena butuh waktu untuk mengangkat performa mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement