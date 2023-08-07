Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Belum Sesuai Harapan, Pelatih Nilai Apriyani/Fadia Baru Tampil 30 Persen

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |16:05 WIB
Belum Sesuai Harapan, Pelatih Nilai Apriyani/Fadia Baru Tampil 30 Persen
Ganda Putri Indonesia, Apriyani/Fadia dinilai belum bisa maksimal (Foto: PBSI)
A
A
A

SYDNEY - Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, dinilai belum tampil maksimal. Pelatih ganda putri Indonesia, Eng Hian menilai keduanya baru bisa mengeluarkan 30 persen penampilannya di lapangan dan itu terlihat di ajang Australia Open 2023.

Apriyani/Fadia tumbang cepat di babak kedua. Mereka bertekuk lutut di hadapan pasangan Thailand, Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard dengan skor 19-21 dan 21-23.

"Penampilan Apriyani/Fadia dalam enam bulan terakhir memang belum kembali seperti dulu. Keduanya belum mampu menampilkan performa terbaik," ucap Eng Hian dalam keterangan resmi PBSI, Senin (7/8/2023).

"Kapasitas bagus yang ditunjukkan selama persiapan di latihan sepertinya hilang dan tak bisa direalisasikan dalam pertandingan," tambahnya.

Menurutnya, Apriyani/Fadia belum menunjukkan kemampuan terbaiknya pada enam bulan terakhir ini. Eng Hian melihat bahwa keduanya tampil tidak sesuai harapan pada pertandingan resmi.

Halaman:
1 2
