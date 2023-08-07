Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tak Jujur saat Lawan Fajar Alfian/Rian Ardianto di Australia Open 2023, Pebulu Tangkis Korsel Ini Kehilangan Respek dari Netizen Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |12:21 WIB
Tak Jujur saat Lawan Fajar Alfian/Rian Ardianto di Australia Open 2023, Pebulu Tangkis Korsel Ini Kehilangan Respek dari Netizen Indonesia
Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae tak lagi mendapat respek dari pencinta bulu tangkis Indonesia (Foto: Instagram/@m_kang.m.h)
TAK jujur saat melawan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di Australia Open 2023, netizen Indonesia hilang respek dengan pebulu tangkis Korea Selatan Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae. Padahal, keduanya sempat disukai pencinta bulu tangkis Indonesia.

Ya, seperti yang diketahui, Fajar/Rian harus gugur di perempatfinal Australia Open 2023. Sebagai unggulan satu turnamen, duo Fajri kalah rubber game dari Kang/Seo dengan skor 16-21, 21-15, dan 14-21, Jumat 4 Agustus silam.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto beraksi di Australia Open 2023 (Foto: PBSI)

Kekalahan itu sekaligus membuat wakil Indonesia habis di ajang BWF Super 500 tersebut. Terlebih, hasil itu sekaligus menjadikan rekor pertemuan Fajar/Rian dengan Kang/Seo sama kuat 3-3.

Namun, hal tak sportif dilakukan Kang/Seo saat pertandingan, hingga membuat kesal badminton lovers Indonesia. Usai interval gim pertama, sergapan cepat Rian Ardianto sempat mengenai raket Kang. Shuttlecock kemudian meluncur ke sisi belakang lapangan dan keluar.

Namun, wasit asal Jerman yang memimpin pertandingan tampak tidak melihat perubahan arah shuttlecock karena menyentuh raket Kang. Sontak, poin diberikan pada pasangan peringkat sembilan dunia itu.

Melihat hal tersebut, Fajar/Rian kemudian melayangkan protes. Di sisi lain, service judge juga memberikan kesaksiannya. Namun, wasit tak menggubris protes dan kesaksian tersebut. Padahal, dia sepantasnya mempertimbangkan kesaksian service judge.

Akibat hal tersebut, pasangan ganda putra Indonesia itu mulai kehilangan fokus dan momentumnya di gim pertama sehingga kalah. Di gim kedua, Fajar/Rian bisa menang, tetapi lagi-lagi menelan kekalahan pada rubber.

Hal lain yang disayangkan dari kejadian tersebut adalah sikap Kang maupun Seo yang enggan berkata jujur pada wasit. Padahal, tidak mungkin seorang pebulu tangkis tidak merasakan sedikit pun raketnya terkena shuttlecock.

