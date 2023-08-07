Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Anthony Ginting Bikin Media China Ketar-ketir Jelang Kejuaraan Dunia 2023, Kenapa?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |07:08 WIB
Anthony Ginting Bikin Media China Ketar-ketir Jelang Kejuaraan Dunia 2023, Kenapa?
Anthony Sinisuka Ginting bersiap menuju Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

COPENHAGEN - Media China dibikin khawatir dengan performa Anthony Sinisuka Ginting jelang Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023 (BWF World Championships 2023/BWC 2023). Apalagi, tunggal putra Indonesia itu punya rekor bagus belakangan ini.

Kejuaraan Dunia BWF 2023 (BWC 2023) akan digelar pada 21-27 Agustus mendatang di Copenhagen, Denmark. Para jagoan bulutangkis dunia akan saling beradu untuk memperebutkan gelar prestisius di level individu (perorangan) tersebut.

Anthony Sinisuka Ginting beraksi di 16 besar Australia Open 2023 (Foto: PBSI)

Indonesia tampaknya masih akan mengandalkan sektor putra, dalam hal ini tunggal dan ganda. Sebab, hanya dua sektor itu yang terhitung konsisten mencapai babak-babak akhir dalam beberap turnamen ke belakang.

Di tunggal putra, Indonesia akan diwakili oleh Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Chico Aura Dwi Wardoyo. Ketiganya tentu diharapkan dapat tampil bagus demi membawa pulang titel juara.

Menariknya, Ginting akan datang sebagai unggulan kedua. Hal itu menjadi sorotan dari media China, Sohu. Mereka khawatir lantaran pemain tunggal putra berusia 26 tahun itu terbukti punya rekor bagus melawan rival-rivalnya dari Negeri Tirai Bambu.

"Jika keeempat wakil China ingin juara, mereka harus menghadapi musuh berat. Mereka adalah Ginting, Axelse, (Kodai) Naraoka, (Lee) Zii Jia, serta (Lakhsya Sen)," tulis Sohu, dikutip pada Senin (7/8/2023).

Halaman:
1 2
