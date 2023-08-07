3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Kena Hukuman Berat dari BWF, Nomor 1 Tunggal Putra Jepang!

3 pebulu tangkis top dunia yang kena hukuman berat dari BWF akan diulas Okezone dalam artikel ini. Pasalnya, kabar ini memberi kejutan besar bagi dunia bulu tangkis lantaran tak jarang menyeret nama pemain tersohor.

Lalu, siapa saja pebulu tangkis yang pernah disanksi berat oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF)? Berikut 3 pebulu tangkis top dunia yang kena hukuman berat dari BWF.

3. Zulfadli Zulkiffli





Salah satu pebulu tangkis top dunia yang kena hukuman berat dari BWF adalah Zulfadli Zulkiffli. Pebulu tangkis spesialis tunggal putra asal Malaysia ini disanksi BWF gara-gara pengaturan skor.

Diketahui, Zulfadli Zulkiffli bahkan melakukan pengaturan skor di sejumlah turnamen yang diikutinya. Akibat ulahnya ini, pebulu tangkis kelahira Los Angeles, 11 Februari 1993 itu didenda hingga USD25 ribu atau sekira Rp348 juta oleh BWF.

Bukan cuma denda, Zulfadli Zulkiffli juga sampai tak bisa bertading lagi hingga 2038. Pasalnya, BWF melarangnya terlibat dalam kegiatan bulu tangkis selama 20 tahun.