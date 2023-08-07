Nyaris Podium meski Start dari Posisi ke-16 di MotoGP Inggris 2023, Miguel Oliveira Akui Dibantu Hujan

NORTHAMPTON – Pembalap RNF Aprilia, Miguel Oliveira, tampil spektakuler pada MotoGP Inggris 2023 dengan nyaris finis podium. Pencapaian itu jadi spektakuler karena Miguel Oliveira start dari posisi ke-16 pada Minggu (6/8/2023) malam WIB.

Miguel Oliveira sejatinya hanya start dari posisi ke-16 dalam balapan utama yang berlangsung selama 20 lap di Sirkuit Silverstone. Namun, kondisi itu tak membuatnya patah semangat begitu saja.

Perlahan tapi pasti, pembalap asal Portugal itu bisa merangsek naik ke barisan tengah dan bahkan bersaing di barisan terdepan pada pertengahan balapan. Hujan ringan yang turun di tengah balapan pun membuatnya semakin perkasa dan sempat berada di posisi kedua, di belakang Francesco Bagnaia.

Sayangnya, pembalap berusia 28 tahun itu gagal mempertahankan posisinya di lap-lap akhir. Pada akhirnnya, dia finis di posisi keempat di belakang Aleix Espargaro, Francesco Bagnaia dan Brad Binder.

Hebatnya, meski start dari posisi 16, Oliveira menyelesaikan balapan dengan selisih 0,070 detik saja di belakang Binder serta 0,750 detik dari jagoan Aprilia Racing yang menjadi pemenang, Espargaro. Oleh karena itu, dia senang dengan hasil yang didapatnya itu walau gagal naik podium.

"Tentu saja bagus bisa begitu dekat dengan podium dan pemenang dari posisi ke-16 di garis start,” kata Oliveira dilansir dari Motorsport, Senin (7/8/2023).