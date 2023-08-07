Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ini Penyebab Kecelakaan yang Dialami Marco Bezzecchi di MotoGP Inggris 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |16:07 WIB
Ini Penyebab Kecelakaan yang Dialami Marco Bezzecchi di MotoGP Inggris 2023
Marco Bezzecchi bongkar penyebab kecelakaan yang dialaminya di MotoGP Inggris 2023 (FOTO: REUTERS).
NORTHAMPTON – Pembalap Mooney VR46 Ducati, Marco Bezzecchi membongkar penyebab kecelakaan yang dialaminya di MotoGP Inggris 2023. Menurutnya hal itu terjadi karena roda depannya terkunci akibat salah melakukan perhitungan saat mengerem di momen slipstream.

Marco Bezzecchi sebenarnya mengawali MotoGP Inggris 2023 dengan sangat baik di mana dia mengamankan pole position serta berhasil finis di posisi kedua dalam sprint race. Sayangnya, dalam balapan utama yang dihelat pada Minggu (6/8/2023) malam WIB di Sirkuit Silverstone, nasib sial menimpanya.

Marco Bezzecchi

Pembalap asal Italia itu mengalami kecelakaan pada lap keenam saat berada di posisi kedua di belakang Francesco Bagnaia. Dia terbang bersama motornya ketika menikung di Tikungan 15 yang membuatnya berakhir di atas gravel.

Murid Valentino Rossi itu pun mengungkapkan insiden tersebut terjadi ketika dirinya berusaha keluar dari slipstream untuk mengerem dengan berbelok sedikit. Sayangnya, perhitungannya salah sehingga dia mengalami slipstream lagi dan roda depannya pun terkunci ketika dia mengerem.

“Saya berbelok sedikit keluar dari slipstream untuk mengerem. Tapi saat saya mengerem, roda depan terkunci. Jadi saya harus melepaskan rem sedikit lagi, yang menempatkan saya di slipstream lagi,” jelas Bezzecchi dilansir dari Speedweek, Senin (7/8/2023).

“Dan begitu saya berada di slipstream, saya tidak bisa melambat. Ketika saya menginjak rem lagi, roda depan saya terkunci lagi,” tambahnya.

Halaman:
1 2
