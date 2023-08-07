Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Bongkar Penyebab Terbesar yang Bikin sering Terjatuh di MotoGP

Coro Mountana , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |15:41 WIB
Marc Marquez Bongkar Penyebab Terbesar yang Bikin sering Terjatuh di MotoGP
Marc Marquez bongkar penyebab sering terjatuh di MotoGP (FOTO: Instagram Marc Marquez)
A
A
A

MARC Marquez bongkar penyebab terbesar yang bikin sering terjatuh di MotoGP akan diulas Okezone. Tak bisa dipungkiri jika Marc Marquez tengah mengalami masa-masa sulit di MotoGP 2023.

Hingga balapan MotoGP Inggris 2023 kemarin, Marc Marquez masih terjebak di papan bawah. Dari 29 pembalap, Marc Marquez terjebak di peringkat ke-19 dengan koleksi 15 poin.

Marc Marquez

Marc Marquez bahkan sampai tertinggal 199 angka dari Francesco Bagnaia yang memimpin klasemen sementara MotoGP 2023. Pembalap Repsol Honda itu mengakui jika memang sedang menjalani momen terberat selama balapan di MotoGP.

Berbagai kejadian buruk terus dialami Marc Marquez seperti kecelakaan yang menyebabkan dirinya sering terjatuh. Tengah alami momen paling sulit dalam karier MotoGP akibat cedera fisik membuat Marc Marquez jadi sering terjatuh.

“Saya sudah bilang di Assen kalau sedang alami momen tersulit sepanjang karier saya. Tentu ada dikarenakan cedera, tapi yang jelas, ini adalah situasi yang sangat sulit terutama dari sisi fisik,” kata Marc Marquez seperti dikutip dari Speedweek.

Parahnya, Marc Marquez menyebut ada penyebab selain cedera fisik yang membuatnya sering terjatuh di MotoGP. Yaitu masalah mental juga diakui Marc Marquez menghambatnya untuk jadi bersaing di papan atas MotoGP 2023.

Halaman:
1 2
