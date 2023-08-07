Meski Gagal Menang, Francesco Bagnaia Temukan Hal Positif dari Hasil MotoGP Inggris 2023

NORTHAMPTON – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia gagal memenangkan balapan MotoGP Inggris 2023 pada Minggu 6 Agustus 2023 kemarin. Meski begitu, Bagnaia mengaku tetap puas karena dapat finis sebagai runner-up mengingat dirinya sempat kesulitan saat sprint race di Sirkuit Silverstone, Inggris tersebut.

Ya, Bagnaia gagal tampil memukai di sprint race MotoGP Inggris 2023 usai finis di peringkat 14. Pada saat itu lintasan basah dan membuat rider asal Italia itu kesulitan untuk mengeluarkan permainan terbaiknya.

Lalu pada saat balapan sesungguhnya dihelat, Bagnaia justru dapat tampil baik meski balapan sempat diguyur hujan ringan. Ia bahkan memimpin balapan hingga akhirnya disalip oleh Aleix Espargaro (Aprilia Racing) di lap terakhir.

Jadi, secara hasil sejatinya ada peningkatan yang dilakukan Bagnaia pada balapan basah di Sirkuit Silverstone kemarin. Hal itulah hal positif yang ia raih dan finis sebagai runner-up baginya bukanlah hal yang buruk.

“Kemarin kami kehilangan banyak poin, tapi kami tahu bahwa potensi kami di segala kondisi harus seperti yang kami tunjukkan hari ini. Itu sebabnya saya senang dengan hasil akhir pekan di akhir," kata Bagnaia dilansir dari Speedweek, Senin (7/8/2023).

Ya, dalam balapan 20 lap di Sirkuit Silverstone, Pecco -sapaan Bagnaia- start dari posisi keempat. Namun, dia dengan cepat merebut posisi terdepan dari tangan Marco Bezzecchi pada lap kedua.