HOME SPORTS MOTOGP

Dramatis Salip Francesco Bagnaia di Lap Terakhir MotoGP Inggris 2023, Aleix Espargaro Bocorkan Rahasia Kesuksesannya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |03:25 WIB
Dramatis Salip Francesco Bagnaia di Lap Terakhir MotoGP Inggris 2023, Aleix Espargaro Bocorkan Rahasia Kesuksesannya
Aleix Espargaro menang di MotoGP Inggris 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

NORTHAMPTON – Pembalap Aprilia Racing, Aleix Espargaro, sukses meraih kemenangan di MotoGP Inggris 2023. Aleix Espargaro pun membocorkan rahasia suksesnya secara dramatis menyalip Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) di lap terakhir MotoGP Inggris 2023.

Espargaro mengatakan dirinya memang memiliki kecepatan yang lebih baik dari Bagnaia di beberapa titik. Namun, dia menunggu saat yang tepat di lap terakhir untuk menyalip juara MotoGP 2022 itu.

Aleix Espargaro

“Saya lebih cepat dari Pecco di tikungan 1 dan 2. Tapi kemudian saya hampir jatuh di sana setelah highside. Kemudian saya fokus mengejar ketinggalan,” kata Espargaro dilansir dari Speedweek, Senin (7/8/2023).

“Di tikungan terakhir varian trek lama, Pecco jelas memiliki traksi yang lebih buruk. Saya tahu itu untuk lap berikutnya dan jelas bagi saya bahwa suhu bannya juga akan berkurang untuk tikungan berikutnya,” lanjutnya.

“Kemudian saya sangat bertekad mengejarnya. Saya mengerem dengan lambat, saya pergi ke luar tikungan dan hanya berakselerasi dengan kecepatan penuh dan bisa menyalipnya,” jelas Aleix Espargaro.

1 2
