HOME SPORTS F1 & A1

Fernando Alonso Pesimistis Bisa Menang Balapan di Formula 1 2023, Ini Alasannya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |19:51 WIB
Fernando Alonso Pesimistis Bisa Menang Balapan di Formula 1 2023, Ini Alasannya
Fernando Alonso pesimistis bisa juara F1 2023 (FOTO: Instagram Fernando Alonso).
A
A
A

MONACO – Pembalap Aston Martin, Fernando Alonso, pesimistis bisa menang balapan di F1 2023. Walaupun dia menilai hal itu bukan tak mungkin tetap bisa terjadi.

Seperti diketahui, Fernando Alonso tampil gemilang di awal musim F1 2023. Dia berhasil meraih enam podium dalam delapan balapan pertama tahun ini.

Fernando Alonso

Alhasil, hype bahwa juara F1 dua kali itu bakal meraih kemenangan ke-33-nya di F1 menggema. Bahkan, Fernando Alonso sendiri percaya diri podium pertamanya bersama Aston Martin semakin dekat akan datang.

Namun sayang, performanya menurun akhir-akhir ini. Pembalap berusia 42 tahun itu gagal naik podium dalam empat balapan terakhir. Oleh karena itu, Alonso mulai pesimistis bisa meraih kemenangan ke-33-nya pada musim ini.

“Saya sangat ingin mendapatkannya (kemenangan ke-33 di F1). Tapi saya rasa tidak ada peluang untuk mendapatkannya tahun ini juga,” kata Alonso dilansir dari Grandpxnews, Senin (7/8/2023).

"Tapi akan selalu ada balapan di mana itu bisa terjadi,” tambahnya.

