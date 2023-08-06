Advertisement
SPORT LAIN

Buka Porprov XVI Jawa Tengah 2023 Setelah Gunakan Becak Listrik, Ganjar Pranowo Apresiasi 2 Atlet Indonesia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |10:09 WIB
Buka Porprov XVI Jawa Tengah 2023 Setelah Gunakan Becak Listrik, Ganjar Pranowo Apresiasi 2 Atlet Indonesia
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (Foto: Jatengprov.id)
A
A
A

BUKA Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Jawa Tengah (Jateng) 2023 setelah gunakan becak listrik, Ganjar Pranowo apresiasi dua atlet Indonesia. Kedua atlet Indonesia itu adalah Wahyudi dan Tugiman yang sudah mengharumkan Jawa Tengah dan Indonesia di kancah internasional.

Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo telah membuka Porprov XVI Jateng 2023 di Stadion Joyo Kusumo, Pati, Sabtu (5/8/2023) malam WIB. Gubernur Jawa Tengah itu membuka acara tersebut dengan masuk ke stadion menaiki Becik Ku (becak listrik karya mahasiswa Udinus Semarang).

Pembukaan itu diiringi dengan pertunjukan tari kolosal dan juga parade devile perwakilan atlet dari 35 kabupaten/kota se-Jateng. Di tengah acara, Ganjar Pranowo memberikan apresiasi kepada dua atlet Jateng yang pernah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia yakni Wahyudi dan Tugiman.

“Dalam kesempatan ini saya mengundang dua mantan atlet yang luar biasa, yang telah mengharumkan nama Jateng dan nama Indonesia. Pak Wahyudi, peraih medali Perak ASEAN Paragames di Philipina, dan Pak Tugiman, atlet Tour de Java dan pra-PON Sulsel,” ungkap Ganjar Pranowo.

Setelah mendapat apresiasi, Wahyudi dan Tugiman kemudian naik ke panggung menemui Ganjar t. Di hadapan orang nomor satu di Jawa Tengah itu, Wahyudi mengatakan saat ini menjadi tukang kayu. Sementara Tugiman bekerja serabutan.

“Karena sudah ketemu saya, Pak Wahyudi dan Pak Tugiman mau minta apa?” tanya Ganjar Pranowo kepada mereka.

