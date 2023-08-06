Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ganjar Pranowo Harap Pekan Olahraga Provinsi XVI Jateng 2023 Jadi Wadah Atlet Lebih Berprestasi

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |08:52 WIB
Ganjar Pranowo Harap Pekan Olahraga Provinsi XVI Jateng 2023 Jadi Wadah Atlet Lebih Berprestasi
Ganjar Pranowo harap Porprov XVI Jateng 2023 jadi wadah atlet/Foto: Pemprov Jateng
A
A
A

GUBERNUR Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berharap Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Jawa Tengah (Jateng) 2023 ini jadi wadah atlet lebih berprestasi. Hal itu diungkapkan orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut usai membuka Porprov XVI Jateng 2023 di Stadion Joyo Kusumo, Pati, Sabtu (5/8/2023).

"Harapannya, Porprov XVI Jateng ini dapat menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah potensi diri dan unjuk prestasi di tingkat nasional dan internasional," harap Ganjar Pranowo.

 Ganjar Pranowo

Sesuai pernyataannya di atas, Ganjar Pranowo ingin Porprov XVI Jateng 2023 ini jadi momentum para atlet untuk mengasah potensi agar lebih mengembangkan diri ke ajang yang lebih tinggi. Bukan hanya di tingkat nasional, namun juga di level internasional.

Acara pembukaan Porprov XVI Jateng 2023 sendiri dimulai dari Ganjar Pranowo yang menaiki becak listrik. Setelah itu, dilanjutkan dengan pertunjukan tari kolosal dan juga parade devile perwakilan atlet dari 35 kabupaten/kota se-Jateng.

Pembukaan Porprov XVI Jateng 2023 yang digelar di Stadion Joyo Kusumo itu berlangsung dengan meriah. Sementara itu, penyelenggaraan event olahraga ini akan berlangsung di Pati Raya serta daerah penyangga, seperti Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Magelang, dan Kota Surakarta.

Halaman:
1 2
