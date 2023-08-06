Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Final Australia Open 2023: Tanpa Wakil Indonesia, Korea Selatan dan China Berbagi Gelar

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |18:18 WIB
Hasil Lengkap Final Australia Open 2023: Tanpa Wakil Indonesia, Korea Selatan dan China Berbagi Gelar
Kang Min-hyuk Seo Seung-jae menangkan Australia Open 2023 (Foto: BWF)
A
A
A

HASIL lengkap final Australia Open 2023 akan dibahas di sini. Korea Selatan dan China kompak meraih masing-masing dua gelar dalam final yang dilangsungkan hari Minggu (6/8/2023) ini WIB.

Tidak ada perwakilan Indonesia yang mencapai final di Australia Open 2023. Semua perwakilan sudah habis sejak babak perempatfinal pada Jumat (4/8/2023) lalu.

Zhang Beiwen

Final tunggal putri dimenangkan oleh wakil Amerika Serikat, Zhang Beiwen. Dia mengalahkan wakil Korea Selatan, Kim Gae-eun, dalam tiga set dengan skor 20-22, 21-16, dan 21-18.

Selanjutnya, pasangan China, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping, memenangkan duel ganda campuran kontra wakil Jepang, Hiroki Midorikawa/Natsu Saito. Bermain dalam tiga gim, Feng/Huang menang 21-14, 16-21, dan 21-15.

Kim So-yeong/Kong Hee-yong kemudian memberikan satu gelar untuk Korea Selatan pada nomor ganda putri. Jumpa Liu Sheng Shu/Tan Ning, wakil Korea Selatan menang dua set langsung dengan skor 21-18 dan 21-16.

China kembali memenangkan satu gelar dari nomor tunggal putra. Jumpa perwakilan India, Prannoy HS, Weng Hong Yang menang dalam tiga set dengan skor 21-9, 21-23, dan 22-20.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/40/2862162/pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-bahas-evaluasi-australia-open-2023-bersyukur-tapi-belum-puas-1OajhswObN.jpg
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Bahas Evaluasi Australia Open 2023, Bersyukur tapi Belum Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/40/2861621/melihat-kejujuran-mohammad-ahsan-yang-berbanding-terbalik-dengan-pebulu-tangkis-korsel-yang-tak-jujur-di-australia-open-2023-3VmP7M5r52.jpg
Melihat Kejujuran Mohammad Ahsan yang Berbanding Terbalik dengan Pebulu Tangkis Korsel yang Tak Jujur di Australia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/40/2861542/fajar-alfian-rian-ardianto-angkat-bicara-soal-insiden-kontroversial-saat-lawan-kang-min-hyuk-seo-seung-jae-di-perempatfinal-australia-open-2023-mWdcRcdMUc.jpg
Fajar Alfian/Rian Ardianto Angkat Bicara soal Insiden Kontroversial saat Lawan Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae di Perempatfinal Australia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/40/2860349/hasil-bwf-australia-open-2023-kiprah-wakil-indonesia-berakhir-di-perempatfinal-YlOtldbeJA.jpeg
Hasil BWF Australia Open 2023: Kiprah Wakil Indonesia Berakhir di Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/40/2860330/debut-di-australia-open-2023-komang-ayu-dan-ester-nurumi-dapat-pelajaran-berharga-tjzfK32gCw.jpeg
Debut di Australia Open 2023, Komang Ayu dan Ester Nurumi Dapat Pelajaran Berharga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/40/2859261/tak-jujur-saat-lawan-fajar-alfian-rian-ardianto-di-australia-open-2023-pebulu-tangkis-korsel-ini-kehilangan-respek-dari-netizen-indonesia-Du9Zb18Ev7.jpg
Tak Jujur saat Lawan Fajar Alfian/Rian Ardianto di Australia Open 2023, Pebulu Tangkis Korsel Ini Kehilangan Respek dari Netizen Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement