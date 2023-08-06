Hasil Lengkap Final Australia Open 2023: Tanpa Wakil Indonesia, Korea Selatan dan China Berbagi Gelar

HASIL lengkap final Australia Open 2023 akan dibahas di sini. Korea Selatan dan China kompak meraih masing-masing dua gelar dalam final yang dilangsungkan hari Minggu (6/8/2023) ini WIB.

Tidak ada perwakilan Indonesia yang mencapai final di Australia Open 2023. Semua perwakilan sudah habis sejak babak perempatfinal pada Jumat (4/8/2023) lalu.

Final tunggal putri dimenangkan oleh wakil Amerika Serikat, Zhang Beiwen. Dia mengalahkan wakil Korea Selatan, Kim Gae-eun, dalam tiga set dengan skor 20-22, 21-16, dan 21-18.

Selanjutnya, pasangan China, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping, memenangkan duel ganda campuran kontra wakil Jepang, Hiroki Midorikawa/Natsu Saito. Bermain dalam tiga gim, Feng/Huang menang 21-14, 16-21, dan 21-15.

Kim So-yeong/Kong Hee-yong kemudian memberikan satu gelar untuk Korea Selatan pada nomor ganda putri. Jumpa Liu Sheng Shu/Tan Ning, wakil Korea Selatan menang dua set langsung dengan skor 21-18 dan 21-16.

China kembali memenangkan satu gelar dari nomor tunggal putra. Jumpa perwakilan India, Prannoy HS, Weng Hong Yang menang dalam tiga set dengan skor 21-9, 21-23, dan 22-20.