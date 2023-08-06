Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Persiapan Mepet, Herry IP Harap Ganda Putra Indonesia Tetap Bisa Maksimal di Kejuaraan Dunia 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |15:39 WIB
Persiapan Mepet, Herry IP Harap Ganda Putra Indonesia Tetap Bisa Maksimal di Kejuaraan Dunia 2023
Pelatih Ganda Putra Indonesia, Herry IP (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

PELATIH ganda putra Indonesia, Herry Iman Pierngadi, mengakui persiapan anak-anak asuhnya ke BWF World Championships 2023 (Kejuaraan Dunia) berlangsung mepet. Meski demikian, Herry IP berharap para pemainnya bisa tetap meraih hasil maksimal di ajang tersebut.

BWF World Championships 2023 sendiri akan berlangsung di Copenhagen, Denmark, pada 21-27 Agustus 2023 mendatang. Para pemain kelas dunia di sektornya masing-masing bakal bersaing untuk menjadi juara dunia tahun ini dalam turnamen tersebut.

Namun saying sektor ganda putra Indonesia harus menelan hasil minor jelang menatap ajang bergengsi tersebut. Hasil minor yang dimaksud yakni pada ajang Australia Open 2023. Pasalnya, di turnamen berlevel Super 500 itu ganda putra Indonesia tidak ada yang berhasil babak final.

Jangankan partai final, babak semifinal pun tidak ada. Dari lima wakil yang diturunkan, pencapaian paling bagus yakni melangkah hingga ke babak perempat final. Mereka yang mencapai babak tersebut adalah Fajar/Rian dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Herry IP selaku pelatih mengatakan bahwa akan melakukan evaluasi menyusul hasil minor tersebut. Pelatih berusia 60 tahun itu akan langsung mempersiapkan anak asuhnya untuk menatap BWF World Championships 2023.

“Usai dari Australia, para pemain akan kami persiapkan untuk menghadapi Kejuaraan Dunia di Kopenhagen, Denmark, Agustus akhir,” kata Herry IP dalam rilis PBSI, Minggu (6/8/2023).

Halaman:
1 2
