3 Pebulu Tangkis yang Hobi Servis Delay, Nomor 1 King of Delay dari India

PEBULU tangkis memiliki cara dan gayanya sendiri dalam melakukan pukulan awal atau servis. Gaya dan cara servis ini pun kemudian melekat ke beberapa pemain.

Mengutip Flypower, setidaknya ada beberapa jenis pukulan servis yang paling sering dilakukan dalam permainan bulutangkis. Sebut saja servis backhand, forehand, flick, smash, mendatar, dan pendek.

Federasi bulu tangkis dunia (BWF) pun telah membuat aturan terkait dengan servis ini. Ketentua rigid telah dibuat untuk melihat apakah servis pebulu tangkis gagal atau berhasil.

Namun, ada yang unik dari pertandingan bulu tangkis. Beberapa pemain melakukan servis delay, atau sebuah pukulan servis yang memakan waktu sedikit lebih lama dengan gaya lambat.

Tidak ada aturan khusus mengenai hal tersebut dari BWF, sehingga servis delay masih sah dilakukan. Beberapa pemain pun kerap melakukan hal ini, di antaranya:

3. Mathias Boe

Mathias Boe dikenal sebagai pemain dengan servisnya yang delay. Servis Mathias Boe berkebalikan dengan pasangannya Carsten Mogensen yang dikenal dengan servis cepat.

Bahkan, servis delay pebulu tangkis asal Denmark ini pernah membuat ganda Indonesia Fajar Alfian/Rian Ardianto kesar dan berulang kali melayangkan protes ke wasit.