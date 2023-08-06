Penyebab Pebulu Tangkis Legenda Malaysia Gan Teik Chai Meninggal Dunia

PENYEBAB pebulu tangkis legenda Malaysia, Gan Teik Chai, meninggal dunia akan dibahas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, Gan Teik Chai adalah salah satu mantan atlet bulu tangkis Malaysia yang pernah berkarier di sektor ganda putra dan campuran.

Selama kariernya, Gan Teik Chai pernah berpasangan dengan sejumlah nama seperti Tan Bin Shen, Koo Kien Keat, Lin Woon Fui di ganda putra serta Ng Hui Lin di nomor ganda campuran. Ia pun memiliki sejumlah prestasi yang cukup gemilang saat masih aktif di olahraga tepak bulu.

Gan Teik Chai pernah meraih lima gelar juara dan dua runner-up sejak 2003 hingga 2012 di ajang BWF International Challenge/Series. Salah satunya, Gan Teik Chai pernah mengantongi mahkota juara Australia Open pada 2009 saat berpasangan dengan Tan Bin Shen.

Selain itu, Gan Teik Chai saat dipasangkan dengan Lin Woon Fui juga pernah meraih medali perunggu SEA Games 2007 usai dikalahkan legenda bulu tangkis Indonesia, Markis Kido/Hendra Setiawan dengan skor 15–21, 17–21. Bisa dibilang, Gan Teik Chai menjadi eks rival Markis Kido/Hendra Setiawan.

Di level junior, Gan Teik Chai juga pernah meraih medali perunggu bersama tim putra Malaysia di Asian Junior Championships 2000. Namun pada kenyataannya, legenda bulu tangkis Malaysia itu harus tutup usia.

Menurut laporan media Malaysia, New Straits Times, Gan Teik Chai telah meninggal dunia di usia 40 tahun saat berada di luar negeri pada Sabtu (5/8/2023) waktu setempat. Penyebab Gan Teik Chai meninggal dunia disebut karena terkena serangan jantung.

"Mantan pemain ganda bulu tangkis putra nasional, Gan Teik Chai, meninggal dunia hari ini (kemarin )di usia 40 tahun," tulis laporan New Straits Times, dikutip Minggu (6/8/2023).

"Menurut teman dekatnya, mantan juara Australia Terbuka itu meninggal karena serangan jantung di luar negeri," lanjut laporan New Straits Times.