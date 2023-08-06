Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Persaingan Ganda Putra Semakin Sengit, Herry IP: Semua Berburu Tiket Olimpiade

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |10:29 WIB
Persaingan Ganda Putra Semakin Sengit, Herry IP: Semua Berburu Tiket Olimpiade
Pelatih Ganda Putra Indonesia, Herry IP (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

PELATIH ganda putra Indonesia, Herry Iman Pierngadi, mengakui persaingan di sektor ganda putra sangat sengit. Menurutnya hal ini disebabkan banyak pemain yang berambisi meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024 mendatang.

Untuk itu, sang pelatih pun berjanji bakal mempersiapkan anak asuhnya lebih baik lagi. Pada kesempatan yang sama, pelatih yang akrab disapa Herry IP itu angkat bicara usai anjloknya performa ganda putra Indonesia di Australia Open 2023.

Herry IP

Pasalnya, dari lima wakil yang diturunkan, tidak ada satupun yang berhasil menembus babak semifinal. Khususnya bagi pasangan dari Pelatnas PBSI, seperti Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang terhenti di perempat final.

Sementara untuk pasangan lainnya, seperti Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi harus gugur di babak pertama. Kemudian juga Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan tumbang di babak kedua.

Melihat fenomena ini, Herry IP mengakui kalau persaingan di ganda putra dunia kian ketat. Pasalnya, pasangan dari negara seperti Jepang sampai Denmark benar-benar kuat dan saling sikut.

“Harus diakui, peta persaingan ganda putra dunia saat ini memang lebih sengit,” kata Herry IP dalam rilis PBSI, Minggu (6/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement