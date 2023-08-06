Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Link Live Streaming Final Australia Open 2023: Tanpa Wakil Indonesia, Korea Selatan atau China Juara Umum?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |09:31 WIB
Link Live Streaming Final Australia Open 2023: Tanpa Wakil Indonesia, Korea Selatan atau China Juara Umum?
Ganda Putra Korea, Kang Min Hyuk/Seo Sung Jae (Foto: BWF)
A
A
A

LINK live streaming final Australia Open 2023 dapat Anda ketahui di akhir artikel ini. Partai pamungkas turnamen BWF level Super 500 itu bakal dilangsungkan pada hari ini, Minggu (06/08/23) mulai pukul 10.00 WIB disiarkan di iNews TV dan live streaming di RCTI+!

Semua pertandingan final Australia Open 2023 akan digelar di Quaycentre, Sydney Olympic Park, Sydney, Australia. Sayangnya, Indonesia tanpa wakil karena beberapa pebulu tangkis Tanah Air sebelumnya sudah tersingkir di babak perempatfinal.

Sementara itu, final Australia Open 2023 akan didominasi oleh wakil Korea Selatan dan China. Masing-masing kedua negara terkuat di olahraga bulu tangkis itu memiliki tiga wakil di tiga nomor yang berbeda.

Wakil China berhasil mengirimkan wakil di sektor ganda campuran, ganda putri, dan tunggal putra. Tiga wakil tersebut adalah Feng Yanzhe/Huang Dongping, Liu Shengshu/Tan Ning dan Weng Hongyang.

Sementara itu, tiga wakil Korea Selatan yakni Kim Ga-eun, Kim So-yeong/Kong Hee-yong, dan Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae. Sisanya, ada wakil dari Amerika Serikat, Jepang, dan India. Lantas, Korea Selatan atau China yang aka jadi juara umum Australia Open 2023?

Halaman:
1 2
