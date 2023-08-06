Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Final Australia Open 2023: Live di iNews, Ada Duel Kang Min-hyuk/Seo Seung-Jae vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |06:07 WIB
Jadwal Siaran Langsung Final Australia Open 2023: Live di iNews, Ada Duel Kang Min-hyuk/Seo Seung-Jae vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi!
Seo Seung-jae dan Kang Min-hyuk kala berlaga. (Foto: Instagram/@k_kang.m.h)
JADWAL siaran langsung final Australia Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Meski tak ada wakil Indonesia yang akan berlaga, sederet pebulu tangkis top dunia, termasuk Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae, siap bertarung seru dalam memperebutkan gelar juara.

Ya, ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 500, yakni Australia Open 2023, sudah memasuki babak final. Laga seru penentuan gelar juara itu akan digelar di Sydney Olympic Park Sports Centre, Quaycentre, Australia, pada Minggu (6/8/2023) pukul 10.00 WIB.

Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping

Sayangnya, tak ada satu pun wakil Indonesia yang akan berlaga di babak final. Wakil Tanah Air sudah habis sejak babak perempatfinal.

Meski begitu, persaingan di Australia Open 2023 tetap berjalan seru nan sengit. Pasalnya, setiap pemain bertekad merebut titel tertinggi.

Laga final Australia Open 2023 hari ini pun akan dibuka dengan duel di sektor tunggal putri. Ada pertemuan unggulan ketujuh asal Korea Selatan, Kim Ga Eun, melawan wakil Amerika Serikat yang menjadi unggulan keempat di ajang ini, yakni Beiwen Zhang.

Duel itu dipastikan sengit karena rekor pertemuan kedua pemain sendiri imbang 1-1. Di pertemuan teranyar, Beiwen Zhang menang atas Kim Ga Eun, usai bertarung tiga gim dengan skor 21-13, 17-21, dan 21-19.

Selanjutnya, partai kedua final Australia Open 2023 akan mempertandingkan duel di sektor ganda campuran. Ada wakil Jepang, Hiroki Midorikawa/Natsu Saito, yang akan mendapat tantangan berat melawan unggulan kedua asal China, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping.

Lalu, di partai ketiag, ada duel di sektor ganda putri. China kembali berhasil meloloskan wakilnya, yakni Liu Sheng Shu/Tan Ning, yang akan melawan unggulan kedua asal Korea Selatan, Kim So Yeong/Kong Hee Yong.

Di partai keempat, ada duel di sektor tunggal putra. Wakil China kembali akan berlaga. Kali ini, ada Weng Hong Yang, yang akan melawan unggulan keenam asal India, yakni Prannoy HS.

Prannoy pun unggul secara ranking hingga rekor pertemuan melawan Weng Hong Yang. Dia menang di pertemuan pertamanya melawan Weng Hong Yang pada final Malaysia Masters 2023 dengan skor 21-19, 13-21, dan 21-18.

Tetapi, Prannoy tetap tak boleh memandang sebelah mata Weng Hong Yang. Sebab, untuk bisa mencapai babak final, dia sukses menyingkirkan para pebulu tangkis top dunia, di antaranya ada Chou Tien Chen (Taiwan) hingga Lee Zii Jia (Malaysia).

