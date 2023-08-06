Profil dan Agama Mia Audina, Mantan Pebulu Tangkis Indonesia yang Putuskan Pindah Kewarganegaraan Belanda

PROFIL dan agama Mia Audina, mantan pebulu tangkis Indonesia yang putuskan pindah kewarganegaraan Belanda, menarik untuk dibahas. Pebulu tangkis kebanggaan Indonesia di sektor tunggal putri itu sempat digadang-gadang akan menjadi penerus Susy Susanti.

Pasalnya, Mia Audina dianggap sebagai salah satu pemain yang sangat diperhitungkan, meski saat itu masih sangat muda. Sayangnya, keputusan besar telah ia ambil untuk berpindah menjadi warga negara Belanda. Alhasil, Indonesia harus gigit jari karena kehilangan salah satu pemain potensialnya.

Untuk mengenal lebih jauh, berikut profil dan agama Mia Audina mantan pebulu tangkis Indonesia yang putuskan pindah kewarganegaraan Belanda.

Mia Audina Tjiptawan atau yang lebih dikenal dengan nama Mia Audina, merupakan mantan pebulu tangkis yang lahir di Jakarta pada 22 Agustus 1979. Mia diketahui memiliki darah Tionghoa-Indonesia. Meski demikian, tak ada informasi yang jelas mengenai agama apa yang ia anut.

Bakat Mia Audina dalam bermain bulu tangkis rupanya sudah muncul sejak ia masih sangat belia. Ia memulai kariernya di dunia tepok bulu saat berhasil lolos perekrutan skuat Tim Piala Uber Indonesia 1994 bersama Susy Susanti, Yuliani Santosa, dan lain-lain.

Keberhasilannya menembus skuad tersebut menjadikan Mia Audina sebagai pemain termuda. Pasalnya, saat itu, Mia Audina baru berusia 14 tahun.

Menariknya, kehadiran Mia Audina kala itu juga sebagai penentu keberhasilan Indonesia di ajang tersebut. Pasalnya, di babak final, pemain berjuluk “Si Anak Ajaib” ini dihadapkan dengan lawan tangguh asal China, yakni Zhang Ning.

Di laga tersebut, Mia Audina berhasil menumbangkan wakil China dengan skor 11-7, 10-12, dan 11-4. Dengan demikian, Indonesia berhasil membawa pulang trofi juara Piala Uber 1994.