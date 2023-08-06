Klasemen MotoGP 2023 Kelar MotoGP Inggris 2023: Marc Marquez Gagal Perbaiki Nasib, Francesco Bagnaia Kukuh di Puncak!

KLASEMEN MotoGP 2023 kelar MotoGP Inggris 2023 akan diulas Okezone. Bintang MotoGP, Marc Marquez, sendiri gagal memperbaiki nasibnya di klasemen MotoGP 2023 lantaran menelan pil pahit dalam balapan kali ini.

Ya, balapan seru baru saja tersaji di MotoGP Inggris 2023. Balapan yang berlangsung di Sirkuit Silverstone, Inggris, Minggu (6/8/2023) malam WIB itu pun sukses dimenangkan oleh rider Aprilia Racing, Aleix Espargaro.

Sejatinya, Aleix Espargaro hanya memulai balapan dari posisi ke-12. Tetapi, banyaknya insiden yang dialami pembalap di depannya memberi keuntungan besar kepada pembalap asal Spanyol itu.

Aleix Espargaro pun perlahan bisa merangsek ke depan. Dia terus menunjukkan kualitasnya dalam balapan motor sehingga akhirnya menang usai menyalip Francesco Bagnaia di lap terakhir.

Di podium, Aleix Espargaro ditemani Bagnaia yang harus puas menempati posisi kedua. Kemudian, ada Brad Binder dari KTM Red Bull yang finis di posisi ketiga.

Dengan hasil di MotoGP Inggris 2023, Bagnaia sendiri makin mengukuhkan diri menempati posisi pertama di klasemen sementara MotoGP 2023. Dia kini total sudah meraih 214 poin.

Di belakang Bagnaia, ada pembalap Pramac Ducati, yakni Jorge Martin. Dengan finis di posisi ke-6 pada MotoGP Inggris 2023, Jorge Martin naik satu tempat ke urutan ke-2 dengan koleksi poin 173. Jorge Martin terpaut 41 poin dari Bagnaia.

Lalu, posisi ketiga di klasemen sementara MotoGP 2023 diisi oleh murid Valentino Rossi, yakni Marco Bezzecchi. Pembalap tim Mooney VR46 Team itu harus turun 1 peringkat ke urutan 3 karena gagal finis di MotoGP Inggris 2023. Perolehan poinnya kini terpaut 47 poin dari Bagnaia.