Dikaitkan dengan Honda, Johann Zarco Pilih Bertahan di Ducati

TOWCESTER – Johann Zarco buka suara terkait rumor ketertarikan Honda untuk mendatangkannya di MotoGP musim depan. Menanggapi hal tersebut, rider asal Prancis itu menegaskan kalau ia masih ingin membalap bersama Ducati.

Belakangan memang beredar kabar kalau Honda mengincar Zarco untuk menggantikan posisi Alex Rins di LCR Honda. Karena kita tahu, Rins secara mengejutkan merapat ke Monster Energy Yamaha untuk musim depan dengan menggantikan posisi Franco Morbidelli.

Zarco dirasa sosok yang tepat untuk mengganti posisi yang akan ditinggalkan Rins. Apalagi, performanya sejauh ini cukup menjanjikan. Saat ini, pembalap asal Prancis itu tengah menempati posisi lima dengan koleksi 109 poin.

Menanggapi rumor yang ada, Zarco menaruh respek kepada Honda jika benar menaruh minat kepadanya untuk menjadi pembalapnya. Dia senang karena tim kenamaan asal Jepang itu tertarik kepadanya.

“Senang mendapatkan minat dari Honda. Jelas senang memiliki merek semacam ini tertarik, bahkan jika mereka sedang berjuang. Kita harus memikirkan hal ini,” ucap Zarco, dilansir dari Crash, Minggu (6/8/2023).

Hanya saja, tandem dari Jorge Martin ini mengungkapkan kalau saat ini fokusnya adalah bersama dengan Pramac Racing, yang merupakan tim satelit Ducati. Walaupun, masa depannya bersama Ducati juga belum jelas.