Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Dikaitkan dengan Honda, Johann Zarco Pilih Bertahan di Ducati

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |16:39 WIB
Dikaitkan dengan Honda, Johann Zarco Pilih Bertahan di Ducati
Pembalap Pramac Ducati, Johann Zarco (Foto: MotoGP)
A
A
A

TOWCESTER – Johann Zarco buka suara terkait rumor ketertarikan Honda untuk mendatangkannya di MotoGP musim depan. Menanggapi hal tersebut, rider asal Prancis itu menegaskan kalau ia masih ingin membalap bersama Ducati.

Belakangan memang beredar kabar kalau Honda mengincar Zarco untuk menggantikan posisi Alex Rins di LCR Honda. Karena kita tahu, Rins secara mengejutkan merapat ke Monster Energy Yamaha untuk musim depan dengan menggantikan posisi Franco Morbidelli.

Zarco dirasa sosok yang tepat untuk mengganti posisi yang akan ditinggalkan Rins. Apalagi, performanya sejauh ini cukup menjanjikan. Saat ini, pembalap asal Prancis itu tengah menempati posisi lima dengan koleksi 109 poin.

Menanggapi rumor yang ada, Zarco menaruh respek kepada Honda jika benar menaruh minat kepadanya untuk menjadi pembalapnya. Dia senang karena tim kenamaan asal Jepang itu tertarik kepadanya.

“Senang mendapatkan minat dari Honda. Jelas senang memiliki merek semacam ini tertarik, bahkan jika mereka sedang berjuang. Kita harus memikirkan hal ini,” ucap Zarco, dilansir dari Crash, Minggu (6/8/2023).

Hanya saja, tandem dari Jorge Martin ini mengungkapkan kalau saat ini fokusnya adalah bersama dengan Pramac Racing, yang merupakan tim satelit Ducati. Walaupun, masa depannya bersama Ducati juga belum jelas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement